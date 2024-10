F1 | Reazione Red Bull: la pole di Max porta un sospiro di sollievo

Vedere Max Verstappen festeggiare una pole position valevole per una gara sprint è una delle tante sorprese della stagione 2024. L’ultima ‘P1’ del leader del mondiale in una classifica ufficiale risaliva allo scorso 29 giugno, al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, poi una lunga serie di piazzamenti legati alla crescita degli avversari e alle difficoltà in cui si è imbattuta la Red Bull. “Quando la macchina è in grado di ottenere buoni risultati, di solito li ottengo”, aveva detto alla viglia del weekend di Austin, per sottolineare che lui c’è e c’è sempre stato. Se all’improvviso le vittorie e le pole position sono mancate, la responsabilità non è sua.

È presto per dire che la Red Bull è tornata in vetta, dopo la prima sessione di prove libere la Mercedes era sembrata in difficoltà per poi stupire tre ore dopo. Le novità portate in pista da quasi tutte le squadre necessitano in molti casi di una messa a punto, e considerando il limite del format sprint che impone sono sessanta minuti di prove libere, qualcosa potrebbe cambiare dopo la gara sprint, quando gli ingegneri potranno tornare a lavorare sulle monoposto.

Il primo passo della Red Bull è stato comunque nella giusta direzione e questo ha portato nel box un sospiro di sollievo. “È stata una giornata positiva, dal primo giro la macchina è entrata in una buona finestra d’utilizzo e mi sono sentito abbastanza a mio agio. Potevo attaccare le curve ad alta velocità, penso che in quei punti della pista siamo stati abbastanza veloci”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Terzo in Q1, secondo in Q2, primo in Q3. Quello di Max è stato un crescendo culminato nell’ultimo turno, quando ha trovato la sua condizione migliore, ovvero spingere al massimo possibile con i pochi riferimenti legati all’utilizzo della gomma soft. “Il passaggio media-media-soft è sempre complicato – ha confermato - con le medie trovi un po' di riferimenti ma poi in SQ3 hai solo un giro con le soft e devi spingere di più. Non è stato facile, è lo stesso per tutti ovviamente, ma non puoi davvero spingere al limite, devi tenere un po' di margine. Sono contento di questo inizio di weekend, sono consapevole che ci sarà da lottare, ma è sicuramente un ritorno positivo”.

I diciannove giri in programma oggi saranno un po' al buio per tutti i piloti. “Non abbiamo molti riferimenti sui long-run”, ha sottolineato Max, ma è così in tutti i weekend sprint. Partire davanti offre la possibilità di girare in aria pulita e per Verstappen è bonus prezioso. Con Norris in quarta posizione c’è una concreta possibilità di riuscire ad invertire la tendenza degli ultimi mesi, ovvero passare da limitare i danni a riportare in positivo il bilancio di tappa. Ad iniziare, ovviamente, dalla gara sprint, poi ci sarà da confermare il tutto nelle qualifiche successive.