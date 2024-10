F1 | Austin, Sprint Q: Verstappen torna in pole e beffa Russell

Max Verstappen sembra voler dare una svolta alla stagione: l'olandese conquista la pole position nella Sprint Qualifying del GP degli Stati Uniti dopo la controversia che ha coinvolto la Red Bull a causa della presunta regolazione dell'altezza del T-Tray fra le qualifiche e la gara. Il tre volte campione del mondo riporta davanti a tutti la RB20, una monoposto che non sembrava più in grado di partire davanti a tutti dal GP d'Austria.

La sosta di un mese dal GP di Singapore ha fatto bene alla squadra di Milton Keynes che ha avuto il tempo di ritrovare il bandolo della matassa, ma Christian Horner può ritrovare il sorriso per aver potuto contare su un Max Verstappen eccelso, in grado di fare una grande differenza. L'arancione è stato il più veloce in 1'32"833, un tempo mostroso se si considera che le simulazioni delle squadre indicavano una partenza al palo in 1'33"6. Ed è curioso registrare anche che la RB20 parte davanti pur non essendo stata la vettura più veloce in nessuno dei tre tratti che compongono la pista texana.

La prestazione straordinaria di Max è amplificata dal distacco che l'olandese è riuscito a infliggere al suo compagno di squadra, Sergio Perez. Il messicano, eliminato in Q2, non è andato oltre un deludente undicesimo posto a un secondo dal tempo del suo capitano, segno che il leader del mondiale è pronto a lottare per mantenere la supremazia iridata anche quest'anno, ricordando che finora ha vinto tutte le gare Sprint disputate quest'anno.

In prima fila accanto alla Red Bull rispunta George Russell con la Mercedes: l'inglese ha finito a 12 millesimi di secondo da Verstappen, mostrando un'inattesa competitività della W15, veloce nel giro secco, ma terribilmente nervosa con le ultime modifiche. La freccia nero-argento si è esaltata calzando le gomme a mescola più morbida, migliorando di sette decimi la prestazione ottenuta con le medie.

Lewis Hamilton con l'altra Mercedes è solo settimo per un errore commesso con un lungo alla curva 12 che lo ha privato dalla possibilità di lottare per la prima fila. La seconda fila si apre con Charles Leclerc separato di poco più di due decimi dalla vetta con la Ferrari. La squadra del Cavallino, priva dei massicci aggiornamenti che hanno caratterizzato gli altri top team, ha dimostrato di essere piuttosto competitiva con la SF-24. Il monegasco sembrava in lotta per la pole, ma ha dovuto fare i conti con una perdita di aderenza nello snake che lo ha privato della posisbilità di guardare più in alto nella griglia della garetta.

Carlos Sainz capitalizza un quinto posto, mentre lo sfidante di Verstappen, Lando Norris si è dovuto accontentare di un quarto posto con una McLaren che è parsa meno brillante di quella che abbiamo visto di recente. L'aggiornamento della MCL38 pare non aver dato i risultati che nel team di Woking si aspettavano rompendo quelmagico equilibrio che sembrava fosse stato trovato.

Male Oscar Piastri: l'australiano sarà solo 16esimo perché si è visto cancellare il tempo in Q1 dopo un track limit ed è clamorosamente rimasto fuori dal primo taglio quando era obbligatorio usare le gomme medie. Una disdetta per la squadra diretta da Andrea Stella che non può mai fare affidamento su due macchine per sperare di mettere in difficoltà Verstappen.

Giornata molto positiva per la Haas: la squadra americana ha portato due vetture in SQ3 con Nico Hulkenberg eccellente sesto e Kevin Magnussen ottavo: va detto che la prestazione del tedesco assume una rilevanza particolare perché ha riscontrato un problema alla pompa dell'acqua alla conclusione della SQ2.

La top 10 è completata da Yuki Tsunoda nono con la Racing Bulls davanti alla Williams di Franco Colapinto che ha avuto il merito di portare la vettura di Grove in SQ3 nonostante un testacoda alla curva 12.

Positiva la prestazione di Pierre Gasly 12esimo con l'Alpine, mentre Esteban Ocon autore di un testacoda in SQ1 non è andato oltre una deludente 17esima posizione, secondo escluso al primo taglio dopo Piastri. Il francese si è messo davanti le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Entrambe le verdone si sono viste cancellare i migliori tempi alla conclusione della SQ2 per essere finiti larghi alla penultima curva.

Il rien trante Liam Lawson al posto di Daniel Ricciardo è solo 15esimo con la Racing Bull: il neozelandese si è visto togliere l'unico tempo in SQ2, risultando ultimo del secondo taglio. Negativa la giornata di Alexander Albon finito in testacoda con la sua Williams all'uscita della penaultima curva. Quasi non merita commenti l'ultima fila delle Sauber con Valtteri Bottas davanti al sempre più deludente Guanyu Zhou.