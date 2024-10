F1 | Austin, Libere 1: Sainz e Leclerc, due rosse davanti a Verstappen

Dopo un mese di sosta la F1 è tornata in pista con il GP degli Stati Uniti: la Ferrari si è presentata in Texas senza novità (forse Leclerc aveva un baffo dell'ala anteriore più flessibile, ma di stesso disegno di Singapore per cui non risulta come una novità) ma ha messo due SF-24 davanti a tutti.

Su un tracciato dove la rossa di solito soffre, Carlos Sainz è riuscito con un treno di soft al tempo di 1'33"602, vale a dire la prestazione che le squadre avevano pronosticato per la pole position. Il tracciato di COTA riasfaltato per una buona parte (sono stati tolti molti bump) ha offerto ai piloti un fondo con molto più grip, visto che l'anno scorso in FP1 Verstappen aveva girato in 1'35"912. C'è un'enormità di differenza alla conclusione dell'unico turno di prove libere che precede le Sprint Qualifying. La Scuderia ha trovato un buon equilibrio anche negli USA: la rossa è parsa competitiva tanto con le gomme hard che con le soft.

Charles Leclerc è secondo a soli 21 millesimi dal compagno spagnolo: va detto che il monegasco ha ottenuto la sua prestazione al suo terzo tentativo dopo un errore nel quale ha abortito il giro e poi ha dovuto fare i conti con una VSC. Leclerc ha dimostrato di saper conservare gli pneumatici su un tracciato che normalmente consente una sola tornata.

Bene la Ferrari anche nel mini long run, ma bene anche la Red Bull che è sembrata sentire positivamente le modifiche introdotte sulla RB20: Max Verstappen ha svolto un lavoro diverso dagli altri top team. Il tre volte campione del mondo ha centrato la sua prestazione (1'33"655) a metà turno quando la pista non era ancora gommata. Max, quindi, sembra aver ritrovato un buon feeling con la vettura: l'olandese, dopo aver sparato il tempo, ha completato ben 16 giri con le gomme rosse, quasi a voler vedere se fosse possibile disputare la gara Sprint con la mescola più morbida. Sergio Perez, alle prese con un imprevisto saltellamento, è solo 16esimo: il messicano ha svolto lo stesso programma del suo capitano, ma ha raccolto poco, molto poco.

La McLaren è solo quarta e quinta con Lando Norris e Oscar Piastri. I due piloti di Woking hanno lavorato molto per comprendere le (molte) novità introdotte. Entrambi disponevano della nuova ala anteriore che nel weekend verrà affidata solo a Lando perché non ci sono sufficienti ricambi per soddisfare anche Oscar.

La MCL38 è parsa più nervosa del solito, ma il team diretto da Stella ha cercato di raccogliere buone informazioni: Norris ha tentato la qualifica con il lato sinistro della vettura papaya cosparso di vernice flow viz. I tre decimi dalla Ferrari possono essere dovuti a una macchina un po' acerba, mentre non ha impressionato la Mercedes che ha portato una mezza W15 rivista e corretta. Lewis Hamilton è sesto, seguito da George Russell. I piloti di Toto Wolff sono incorsi in testacoda per una macchina nervosissima, forse vittima di un inizio di saltellamento. L'idea è che il pacchetto di aggiornamento non si sia sposato con la freccia nero-argento.

Positiva la prestazione di Kevin Magnussen ottavo con la Haas che sente il profumo di casa: il danese ha preceduto l'Aston Martin di Fernando Alonso e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda. Il giapponese ha preceduto di quattro posizione Liam Lawson al suo debutto stagionale al posto del liquidato Daniel Ricciardo.

Fuori dalla top 10 Nico Hulkenberg con la seconda VF-24: il tedesco è stato davanti a Pierre Gasly molto in forma con l'Alpine, mentre ha sofferto di più Esteban Ocon solo 17esimo con la seconda A524. Dietro a Lawson 13esimo c'è Alexander Albon con la Williams, mentre Franco Colapinto è 19esimo con l'altra FW44.

Non ha brillato Lance Stroll con la verdona: il canadese è 15esimo e paga mezzo secondo dal compagno spagnolo. Male la nuova Sauber: Valtteri Bottas è 18esimo e Guanyu Zhou ultimo, inserobilmente.