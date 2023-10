F1 | Red Bull: Dennis e Hadjar nelle Libere 1 di Yas Marina

Red Bull Racing ha deciso di far girare Jake Dennis e Isack Hadjar nel corso delle Libere 1 del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, tenendo fede all'obbligo imposto dal regolamento sportivo di utilizzare due piloti esordienti in una prima sessione di libere.

Il team campione del mondo in carica ha scelto di utilizzare il primo turno di libere a Yas Marina mettendo a riposo tutti e due i piloti titolari. Dennis e Hadjar prenderanno il posto del fresco tre volte campione del mondo Max Verstappen e di Sergio Perez nella stessa sessione.

Tanti altri team, invece, hanno deciso di affidare le proprie monoposto ai rookie - chi deve ancora farlo con uno o due piloti - A Città del Messico, sede del prossimo gran premio di Formula 1, o proprio a Yas Marina.

La scelta è dettata dal fatto che negli ultimi appuntamenti del Mondiale, diverse gare hanno presentato il format con il sabato Sprint e un solo turno di prove libere per preparare le vetture per il resto del fine settimana. Dunque non la soluzione ideale per affidare le monoposto a piloti con nessuna esperienza.

Photo by: Red Bull Content Pool Isack Hadjar, Hitech GP

Red Bull ha scelto di non sostituire i suoi piloti in Messico anche per evitare che Perez perdesse un turno davanti ai propri tifosi e per il test addizionale dedicato alle gomme Pirelli.

Inizialmente, al volante della RB19 avrebbe dovuto esserci Liam Lawson. Con l'infortunio di Daniel Ricciardo patito a Zandvoort e il conseguente utilizzo del nezoelandese da parte di AlphaTauri, Lawson ha perso il suo status di esordiente avendo corso sino a due settimane fa al posto dell'australiano.

Jake Dennis, che girerà con una delle due RB19, è il campione del mondo in carica di FIA Formula E avendo vinto il titolo qualche mese fa. Nel corso della sua carriera ha colto un terzo posto nel campionato 2015 di FIA F3 e il quarto in GP3 nel 2016.

Isack Hadjar, invece, avrà l'invitante opportunità di provare l'AlphaTauri AT04 al Gran Premio di Città del Messico. Anche il team faentino dovrà rimanere all'interno delle regole e si affiderà a lui nelle Libere 1 in Messico. A Yas Marina, invece, Hadjar girerà con la monoposto campione del mondo.