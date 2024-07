F1 | Pirelli: in Ungheria conta saper gestire il surriscaldamento

La Formula 1 inizia il rush finale di altre due gare prima di una meritata sosta estiva, in particolare dopo il trittico composto da Spagna, Austria e Gran Bretagna. Il Circus ora si sposta per le ultime due tappe di questa prima parte del campionato, con l’apertura di questo doppio appuntamento composto dal GP di Ungheria e da quello del Belgio.

Curiosamente, anche se Budapest e Spa rappresentano le prime due tappe prima della sosta estiva, in realtà sono anche i primi due appuntamenti della seconda metà della stagione, dato che si è toccato il giro di boa a Silverstone. Quello dell’Ungheria è ormai diventato un “classico” estivo che richiede alle monoposto un livello di carico aerodinamico quasi paragonabile a quello di Monaco, per cui le squadre andranno a caricare le ali posteriori proprio usando le specifiche usate nel Principato.

Un elemento sostanzialmente opposto a quello che attenderà i team in Belgio la settimana successiva, perché a Spa è l’efficienza aerodinamica a farla da padrone, con i team che dovranno trovare il giusto livello di carico per volare sui lunghi rettilinei ma anche per affrontare i curvoni veloci del settore centrale.

Gomme Pirelli Foto di: Erik Junius

L’Hungaroring è un tracciato molto tortuoso con un solo, vero rettilineo, ovvero quello di partenza, che rappresenta tra l’altro anche la miglior opportunità di sorpasso, dato che con monoposto così grandi è difficile riuscire a completare una manovra nel resto del giro. Una delle chance migliori è rappresentata da curva 4, ma anche in quel caso resta comunque complicato riuscire a completare un attacco, se non con un delta di gomma piuttosto marcato.

I suoi 4,381 chilometri la rendono una delle piste più brevi di tutto il calendario, ma le sue 14 curve in totale, di cui sei a sinistra e otto a destra, allo stesso tempo lo inseriscono come uno dei tracciati più tortuosi dell’intero mondiale, specie per un tratto centrale a media velocità con tante curve in sequenza. Ci sono due zone DRS, quella sul lungo rettilineo principale e quella, brevissima, nella discesa fra la curva 1 e la 2, dove in caso si può anche provare a chiudere un sorpasso sfruttando proprio l’ausilio dell’ala mobile.

Essendo un tracciato tortuoso e con poche curve veloci, l’Hungaroring non è particolarmente severo. La scelta di Pirelli per questo appuntamento è stata identica rispetto allo scorso anno, con le tre mescole più morbide della gamma: C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red Soft. Ciò conferma il passo in avanti verso una selezione più morbida rispetto al 2022, la stagione di esordio con le gomme da 18 pollici.

Date le sue caratteristiche, l’elemento chiave diventa la fase di trazione e la conseguente gestione dell’asse posteriore, soprattutto in presenza di temperature elevate. Curiosamente, in caso di scarso grip, pioggia e/o basse temperature, alle volte può emergere il pericolo del graining, ma le previsioni per questo fine settimana promettono sole e temperature bollenti. Per questo il surriscaldamento diventa un fenomeno da tenere sotto controllo, non soltanto in gara, ma anche in qualifica, quando bisogna gestire la gomma in finestra per tutto l’arco del giro.

Pneumatici Pirelli nel paddock Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Con la mescola più morbida in qualifica è fondamentale riuscire ad arrivare alle ultime due curve con ancora un buon livello di grip, compito non facile se si considera che i brevi tratti rettilinei lasciano poco tempo per respirare alle gomme.

Pur essendo un circuito permanente, il suo utilizzo è limitato a poche competizioni durante la stagione, specie quest’anno dove gli organizzatori hanno iniziato i lavori di ristrutturazione. Poche settimane fa è stata completata la prima fase, interrompendo i lavoro proprio in vista del Gran Premio di Formula 1 ma, una volta concluso l’evento, si passerò alla seconda fase. Il fatto che venga utilizzata poco durante la stagione la rende una delle piste dove il grip dell’asfalto si evolve significativamente man mano che si gomma. Lo sarà ancora di più quest’anno proprio considerando che c’è stata un’interruzione molto lunga dell’attività a causa dei lavori di ammodernamento dell’impianto. Attenzione, quindi, a non sottovalutare il pericolo graining nelle prime sessioni, quando l’aderenza sarà bassa.

La scorsa edizione di questo Gran Premio è stata vinta da Max Verstappen al termine di una gara in cui tutti i piloti avevano scelto una strategia su due soste. In partenza, Medium e Hard sono state le mescole più gettonate ma ci sono stati quattro piloti che hanno scelto le Soft, cercando di sfruttarne il maggior grip in partenza, come ad esempio ha fatto Carlos Sainz, salito dall’undicesimo al sesto posto nel corso del primo giro. Anche in questo fine settimana si prevede che la media e la hard possano essere protagoniste in gara, con la C5 relegata alle qualifiche, date le alte temperature e il fatto che qui la track position gioca un ruolo chiave.