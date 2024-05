F1 | Piastri penalizzato per impeding. Seconda fila tutta Ferrari

La penalità era nell'aria sin dalla Q1 delle Qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna e finalmente è arrivata. Oscar Piastri ha ricevuto 3 posizioni da scontare in griglia alla prima gara a cui prenderà parte e lo farà in quella che avrà luogo domani all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Il pilota australiano della McLaren, qualificatosi in seconda posizione alle spalle del solo Max Verstappen nelle qualifiche di questo pomeriggio, è stato ritenuto colpevole di aver bloccato Kevin Magnussen alla Variante del Tamburello, dunque in curva 2 e 3, in modo non necessario.

I commissari, dopo aver ascoltato i piloti, i membri dei rispettivi team andati in direzione come rappresentanza della squadra, aver valutato le manovre tramite i dati, i video e le telemetrie fornite, oltre ai team radio, hanno deciso di infliggere la penalità all'australiano, reo di aver contravvenuto all'articolo 37.5 del Codice Sportivo FIA Formula 1.

L'azione incriminata ha visto Piastri uscire dalla pit lane ed entrare in pista mentre sopraggiungeva Kevin Magnussen ad alta velocità, lanciato per il suo giro veloce. Piastri ha bloccato Magnussen tra curva 2 e 3.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Mark Sutton

I commissari hanno accettato le parole di Piastri, il quale ha affermato che, data la conformazione della pista, ha visto Magnussen quando ormai era troppo tardi. A quel punto ha accelerato per permettere al danese della Haas di passare, provando a farlo il più rapidamente possibile. E lo stesso Magnussen ha accettato la spiegazione di Piastri.

Tuttavia, i commissari hanno anche preso atto che il team non ha avvertito Piastri in tempo utile da lasciar passare Magnussen. La comunicazione è arrivata quando Kevin era ormai alle spalle di Piastri, tanto che la differenza di velocità tra le due vetture era di approssimativamente 140 km/h.

I commissari hanno anche preso atto come gli altri piloti fossero avvertiti molto prima dai rispettivi team trovandosi nella stessa situazione. Per questo è stato ritenuto che la manovra di Piastri fosse in impeding non necessario.

Perdendo tre posizioni, Oscar Piastri sarà costretto a scivolare dal secondo al quinto posto. Ne trarranno beneficio Lando Norris, ora secondo, ma anche le Ferrari di Charles Leclerc - terza - e quella di Carlos Sainz, che salirà in quarta posizione, firmando l'intera seconda fila che sarà tutta rossa.