F1 | Verstappen: "Eguagliare il record di Senna a Imola è incredibile"

8 pole position consecutive, proprio come il record firmato tre decadi fa da Ayrton Senna. Max Verstappen ha centrato all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola la pole position numero 7 della stagione, l'ottava di fila considerando quella ottenuta a Yas Marina, ultima gara del 2023.

Una pole inattesa, e fa effetto scrivere queste parole di un pilota che sta dominando la Formula 1 da quasi 2 anni di fila. Eppure le cose, almeno sino al termine delle Libere 3, non erano andare così bene.

Proprio tra l'ultimo turno di libere e le Qualifiche la Red Bull ha fatto le modifiche che, per Max, si sono rivelate decisive. La RB20 è parsa lontana parente da quella che ha faticato a tenere il ritmo di Ferrari e McLaren, tanto da abbattere il muro dell'1'15" e firmare la pole in 1'14"746.

"E' stato un weekend molto difficile sino a ora e sono davvero felice della pole qui perché non me lo aspettavo", ha dichiarato l'olandese al termine delle qualifiche di questo pomeriggio. "Però prima delle qualifiche abbiamo fatto delle modifiche che mi hanno fatto sentire meglio e ho potuto spingere di più".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Questa pista, poi, è davvero incredibile. Spingere al limite qui, vicini alla ghiaia, e la ghiaia l'ho toccata nelle ultime curve, ti fa davvero venire il batticuore e l'adrenalina è altissima".

Verstappen ha poi parlato del record di Senna eguagliato oggi dalla splendida pole centrata a Imola. Un modo di omaggiare il campione brasiliano deceduto il 1 maggio 1994 in seguito alle ferite riportate nell'incidente al Tamburello.

"E' un grande inizio dell'anno, ma è anche molto speciale eguagliare il record di Senna proprio su questa pista, a 30 anni dalla scomparsa. Sono molto felice di aver fatto la pole qui. Per certi versi è un bel modo di ricordarlo. Ayrton è stato un pilota incredibile, specialmente in qualifica. Una grande giornata per me e per il team. Sono molto contento", ha concluso il pilota della Red Bull.