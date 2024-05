F1 | Il mostro Max fa la differenza a Imola. McLaren meglio di Ferrari

Imola rende merito a Max Verstappen: è stato in difficoltà nelle prove libere con una Red Bull RB20 che ha fatto fatica ad assimilare le novità tecniche, ma al momento che conta l'olandese mostra quanto è... mostro. Max coglie l'ottava pole di fila (sette quest'anno più l'ultima del 2023), eguagliando un certo Ayrton Senna! Verstappen con il tempo di 1'14"746 ha polverizzato il record all'Enzo e Dino Ferrari delle monoposto a effetto suolo.

Verstappen ha saputo sfruttare una scia potentissima nel T1 di Nico Hulkenberg che lo ha aiutato a stare davanti alle McLaren distanziate solo di pochi millesimi. Oscar Piastri è secondo con un distacco di 74 millesimi sul "Supereroe" segno che la MCL38 è forse la monoposto più competitiva del momento. L'australiano rischia di rovinare lo strepitoso weekend emiliano perché potrebbe pagare tre posizioni in griglia a causa di un impiding. A beneficiarne sarà il compagno di squadra, Lando Norris terzo ad appena 91 millesimi.

Il re olandese che ha ricevuto il 39esimo ruotino della Pirelli dal centravanti del Bologna, Joshua Zirkzee, suo connazionale, dovrò fare i conti con la McLaren dopo essere stato battuto a Miami. La Ferrari ha un po' deluso le aspettative dei tifosi del Cavallino che si aspettavano la pole position di Charles Leclerc. Il monegasco con 1'14"970 paga due decimi da Max, mentre Sainz ne lascia quasi cinque. A giudicare dalla griglia di partenza (tutti sanno quanto sia importante la track position a Imola), verrebbe da dire che il pacchetto di aggiornamento della Ferrari SF-24 non è sufficiente a contendere Red Bull e McLaren. Sarebbe una valutazione frettolosa: la rossa, che ancora non eccelle nel giro secco (manca ancora qualcosa nella preparazione?), riesce a esaltarsi in gara.

Le due Ferrari, con la possibile "punizione" di Piastri, potrebbe trovarsi con due vetture in seconda fila: il passo dei due Carletti nelle simulazioni è stato molto buono, pari alle McLaren e migliore della Red Bull. A Maranello aspettavano la partenza al palo e nel box del Cavallino c'è un po' di delusione, perché la SF-24 patisce ancora la preparazione del giro che costa qualcosa nel T1. Davanti alla marea rossa c'era la voglia di regalare qualcosa di concreto ai tifosi, ma i punti si danno alla domenica e la Scuderia sembra molto competitiva.

George Russell è arrivato a un millesimo dalla rossa di Carlos Sainz, segno che l'inglese ha saputo estrarre tutto quello che c'era dalla W15, dotata finalmente di una power unit con una mappa spinta davvero, mentre non ha messo tutto insieme Lewis Hamilton solo ottavo con l'altra Mercedes. Il sette volte campione del mondo ha concesso tre decimi al più giovane compagno di squadra.

Fra le due frecce d'argento e nere si è infilato il piccolo Yuki Tsunoda. Il giapponese porta la Racing Bull in settima posizione, anche se nelle prove libere chiuse al terzo posto, aveva lasciato intendere di poter ambire a una posizione più prestigiosa. Sia ben chiaro, la squadra di Faenza sta vivendo un weekend di casa molto bello, visto che anche Daniel Ricciardo si è infilato al nono posto, segno che la RB VCARB 01 è migliorata molto e può ambire a stare nella Top 10.

Nico Hulkenberg continua a stupire con la Haas: il tedesco è arrivato in Q3 con un solo treno di soft e si è accontentato di aver superato l'ultimo taglio. La differenza con Magnussen si sta facendo sempre più ampia e l'idea che si alleni un Ollie Bearman dietro ai due titolari qualcosa vuol dire.

Sergio Perez non è entrato in Q3 con la Red Bull: il messicano è 11esimo in griglia, risentendo quasi sicuramente dell'incidente in FP3. Checo ha quasi perso per la seconda volta la sua vettura all'uscita della Variante Gresini e l'errore gli è costato molto caro.

Esteban Ocon si è accntentato della 12esima posizione con la migliore Alpine, mentre l'altro transalpino con la A524 è 15esimo: grande il distacco fra i due, oltre mezzo secondo! Lance Stroll soffre con l'Aston Martin: la squadra di Silverstone ha portato un importante pacchetto di novità che non sembrano adattarsi alla pista dell'Enzo e Dino Ferrari. Il canadese è 13esimo davanti ad Alexander Albon che è 14esimo con la Williams: la sensazione è che la squadra di Grove abbia fatto un piccolo salto per staccarsi dal fondo della griglia.

Le Sauber non avevano speranze di uscire dalla Q1: Valtteri Bottas è 16esimo seguito da Guanyu Zhou. La C44 ha portato degli aggiornamenti, ma l'effetto positivo non si è visto. Kevin Magnussen è 18esimo con la Haas mentre il compagno di squadra, Hulkenberg su era arrampicato fino al terzo posto assoluto della Q1. Va detto che il danese ha subito l'impiding di Oscar PIastri che rischia di rovinare la sua posizione in griglia perché è finito sotto investigazione del collegio dei commissari sportivi.

Male Fernando Alonso con l'Aston Martin: i meccanici della squadra di Silverstone hanno fatto in tempo a ricostruire la AMR24 dopo l'incidente in FP3 alla seconda curva della Rivazza che lo spagnolo si è reso protagonista di un lungo alla seconda del Tamburello: ne deve aver risentito il fondo della "Verdona" e l'asturiano è rimasto fuori dai giochi. Weekend negativo per Alonso.

Deluso è anche Logan Sargeant che si è visto cancellare il suo tempo migliore che lo aveva portato fra le due Sauber: l'americano è rimasto senza tempo per cui tanto per cambiare è ultimo, sebbene disponesse di una Williams capace di puntare a quelche posizione più su...