F1 | Leclerc: "Non sappiamo cosa ci manchi. Fatichiamo sui cordoli"

La Ferrari è migliorata, ma non basta. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle prime due sessioni di libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, le Rosse sono tornate con i piedi per terra nella prima sessione con un reale valore in vista della gara domenicale, ovvero le qualifiche.

Questo pomeriggio Charles Leclerc è risultato il miglior pilota del team di Maranello sul giro secco, cogliendo il quarto posto alle spalle della solita Red Bull RB20 di Max Verstappen, ma anche di entrambe le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Un risultato che mostra in modo palese come sì, gli aggiornamenti hanno dato qualcosa in più alle SF-24, ma ancora non sia sufficiente a pareggiare le prestazioni dei rivali diretti, almeno sul giro secco. In gara lo potremo constatare solo domani.

Intanto, le difficoltà delle Rosse alla Variante del Tamburello sono rimaste e hanno fatto la differenza. E' proprio lì dove Verstappen ha costruito il suo vantaggio per la pole, ma anche le MCL38 hanno fatto meglio.

Al termine delle Qualifiche, Charles Leclerc ha parlato in maniera più precisa del solito riguardo i problemi che hanno portato le Ferrari a chiudere il quarta e quinta posizione. La preparazione della gomma Soft rimane un fattore, ma anche l'aggressione dei cordoli sembra essere un altro punto focale in cui a Maranello dovranno cercare di trovare una soluzione.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Rispetto agli altri, sia io che Carlos siamo stati molto vicini e non capiamo cosa ci manchi lì (al Tamburello). La preparazione delle gomme è importante, però è strano. Abbiamo provato tante cose ma sono sempre le stesse curve che ci penalizzano".

"E' una cosa che sappiamo e su cui lavoriamo. non è una cosa che scopriamo adesso. Lo sappiamo che facciamo fatica e sappiamo che un punto forte delle Red Bull è quanto possono andare sui cordoli. Non so quanto Max abbia preso i cordoli nelle qualifiche, ma so che prima di questo weekend li prendeva tanto".

Leclerc ha ammesso di aver provato ad aggredire i cordoli in maniera più decisa, ma la SF-24 - almeno a oggi - non permette di fare certe traiettorie che, ad altre monoposto, sono invece consentite e funzionano con riscontri evidenti sul tempo sul giro.

"Io ho provato a prendere i cordoli, ma con la nostra macchina non possiamo fare la stessa cosa, per adesso. Guarderemo a quello, ma la tendenza è così da qualche gara a oggi", ha concluso il monegasco.