F1 | Mercedes: problemi al motore per Russell, sorride Hamilton

La coppia della Mercedes ha avuto fortune contrastanti nelle sessioni di prove libere del venerdì per il Gran Premio dell'Azerbaijan.

George Russell ha dovuto cambiare il motore dopo un problema iniziale, aggravato da ulteriori guai verso la fine della giornata. Dopo la FP1, la Mercedes ha scoperto un'anomalia nell'analisi del motore di Russell, quindi ha deciso di sostituirlo per la FP2, ritardando così il suo ingresso in pista nel turno pomeridiano.

Il team è fiducioso che il motore rimosso possa essere utilizzato di nuovo e sarà analizzato a fondo, ma si ritiene che il cambio sia stato fatto per motivi precauzionali piuttosto che per un'evidente rottura.

"Per ora no. Non lo so con esattezza, sapevamo solo che dovevamo cambiare il motore", ha detto quando gli è stato chiesto se fosse stata individuata la causa del problema.

"Abbiamo avuto un problema nella FP1, che ha ovviamente ritardato la sessione, e poi abbiamo avuto un problema anche alla fine della sessione".

"Non è stato il nostro venerdì migliore, questo è certo, ma Lewis sembra veloce, quindi sappiamo che la macchina è in grado di fare qualcosa di buono. Ma ancora una volta la Ferrari sembra davvero, davvero forte da queste parti, sembra sempre essere veloce a Baku".

Anche quando è riuscito a girare un po', Russell non è parso troppo soddisfatto delle sue prestazioni, quindi è conscio di dover lavorare parecchio. "Mi sentivo bene, ma non benissimo", ha aggiunto.

"Ho fatto fatica, ero decisamente fuori ritmo rispetto a Lewis. Ho fatto fatica a prendere confidenza con la macchina e a mettere le gomme nella giusta finestra, quindi devo cercare di migliorare un po' per domani e cercare di colmare il divario".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Lewis Hamilton, tuttavia, è sembrato più positivo dopo aver concluso la FP2 in terza posizione, a soli 66 millesimi dal miglior tempo di Charles Leclerc. Il sette volte campione del mondo si è detto cautamente ottimista di poter fare un buon fine settimana.

"È stata una giornata davvero positiva. Oggi mi sono divertito, sono partito subito forte e ho fatto passi avanti con l'assetto e per una volta ho avuto la sensazione di non dover fare passi indietro, ma di poter costruire costantemente", ha detto.

"Non so come sia il mio long run rispetto agli altri, ma non abbiamo fatto una quantità enorme di giri. La Red Bull sembra piuttosto veloce, così come la Ferrari, ma noi siamo lì o giù di lì".

"In questa giornata non si sa quale sia il carico di carburante di ognuno e spesso quando si arriva alla FP3 o in particolare alle qualifiche tutti fanno un passo avanti e noi finora non l'abbiamo fatto, non sempre".

"Credo che resteremo cauti e cercheremo di fare il meglio possibile con quello che abbiamo, spero che saremo più vicini ai primi di quanto non sembri, ma lo scopriremo domani".