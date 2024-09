F1 | Mercedes fa un passo indietro: a Baku senza il fondo di Spa

La Mercedes non utilizzerà il suo nuovo fondo problematico introdotto per la prima volta a Spa nel fine settimana del Gran Premio dell'Azerbaijan, in modo da valutare se questo abbia causato un calo di forma dopo la vittoria di Belgio, dove era già stato accantonato dopo le libere.

La Mercedes è entrata nella recente pausa estiva del 2024 forte di tre vittorie in quattro gare, tra cui potenzialmente una doppietta a Spa, privata solo da una squalifica a George Russell per la questione peso. Tuttavia, dal GP successivo in poi, qualcosa non ha funzionato.

Dopo la prestazione negativa in Olanda, dove la Mercedes ha faticato a trovare il ritmo in gara dopo essere stata in testa alle FP2, sono emersi dubbi sul fondo dove, nonostante il poco tempo a disposizione per valutare a fondo la scelta, Mercedes aveva scelto di montare il fondo più recente in ogni caso, dando fiducia ai dati.

La Mercedes ha poi completato una comparazione nback-to-back tra la nuova e la vecchia specifica il venerdì a Monza, anche se, in realtà, la specifica aggiornata era montata solo sulla vettura di Andrea Kimi Antonelli, finito poi a muro dopo pochi minuti nel corso delle prime libere. Nonostante ciò, si è comunque scelto di andare avanti, montando il nuovo fondo per il resto del fine settimana. Per quanto in qualifica Russell sia stato autore di una bella performance, in gara non è riuscito a tenere dietro le Ferrari, complice anche l'episodio alla prima curva in cui è finito lungo per evitare di tamponare Oscar Piastri.

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, Mercedes ha deciso di non utilizzare il fondo di Spa a Baku con l'obiettivo di raccogliere una grande mole di dati sulle prestazioni della vettura senza gli ultimi aggiornamenti, in modo da comprendere come è cambiato il comportamento della monoposto rispetto a una base conosciuta.

Quando gli è stato chiesto di commentare cosa secondo lui avesse impattato negativamente sulla Mercedes, tanto da rendere difficile replicare le prestazioni pre-Olanda, Hamilton ha risposto: "Ci sono molti punti interrogativi su molte cose".

"Credo che stiamo solo cercando di capire. Potrebbe essere una serie di cose. Potrebbe dipendere dalla pista, potrebbero essere gli aggiornamenti. Il mio istinto mi dice che potrebbero essere gli aggiornamenti, ma è difficile capire la differenza tra le due cose. Ma proveremo questo fine settimana a fare qualche passo indietro per vedere se riusciamo a individuare i problemi".

"Il lavoro di analisi è molto intenso, perché permette al team di orientarsi meglio nello sviluppo, non solo per questa vettura, ma anche per il prossimo anno", ha aggiunto Hamilton.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

Ciò consentirà di decidere come adattare il fondo o altre aree della W15 in futuro, o addirittura di eliminarlo del tutto, con quest'ultimo scenario comunque sullo sfondo, dato che il team è convinto che si tratti di un passo avanti in termini di aggiunta di carico, come confermato dai dati che vedono dalla pista.

Quando giovedì Motorsport.com ha chiesto a Russell di commentare le parole di Hamilton a Baku, secondo cui i problemi potrebbero essere legati proprio agli aggiornamenti, il britannico ha detto: "Le novità non sono state un miglioramento sostanziale delle prestazioni e a volte bisogna guardare le cose in modo oggettivo. Abbiamo portato un nuovo fondo, siamo calati nelle prestazioni e questa è stata la cosa principale che è cambiata".

"Sapevamo che l'aggiornamento non avrebbe fatto cambiare il mondo. Era solo un altro passo nella direzione che stavamo perseguendo. Quindi, tornando al fondo precedente a quello di Spa, se tutto dovesse essere assolutamente corretto sulla carta, si tratta di un piccolo delta di performance".

"Sappiamo cosa offre quel fondo. Sappiamo esattamente dove deve essere l'assetto, e a volte con un nuovo pacchetto ci vogliono diverse gare per imparare e capire. Quindi, forse quella sensazione di cui parlava Hamilton è corretta", ha poi aggiunto Russell.