F1 | Baku, Libere 2: Leclerc di un soffio su Perez e Hamilton

Una botta e via! Charles Leclerc aveva iniziato male l'appuntamento nel GP dell'Azerbaijan sbattendo alla curva 15 nella prima sessione di libere. Il monegasco non aveva montato le gomme soft perché i meccanici avevano cominciato a riparare la sua Ferrari.

Ferrari SF-24: dettaglio della scatola dello sterzo sostituita a Leclerc Foto di: Giorgio Piola

All'inizio del secondo turno Charles si à lamentato che qualcosa non andava all'anteriore della sua SF-24. Aveva ragione: c'era un problema alla scatola dello sterzo che è stata sostituita , per cui il ferrarista ha perso ancora un po' di tempo. Niente di grave perché quando ha potuto montare un treno di soft, in un run ha messo la rossa davanti a tutti in 1'43"484. E' vero che Leclerc ha cercato la prestazione con una pista più gommata, ma resta il dato incoraggiante per la squadra del Cavallino: il principino ha cancellato il crash del mattino e ha ripreso il discorso interrotto a Monza con la vittoria nel GP d'Italia.

La rossa ha preceduto il redivivo Sergio Perez con la Red Bull: il messicano il suo 1'43"490 lo ha ottenuto con largo anticipo, finendo a 6 millesimi da Leclerc. Qui ci sono due notizie: il risveglio di Checo con la RB20 che è stata modificata nel diffusore e la macchina di Milton Keynes sembra più competitiva rispetto alla delusione brianzola.

Nell'analisi dei campioni del mondo, però, c'è un Max Verstappen anomalo che ha preso mezzo secondo dal suo gregario. L'olandese non ha trovato l'equilibrio che andava cercando: è rimasto accecato da un raggio di sole ed è finito lungo. Ha cambiato il casco con una visiera più scura, ma la musica non è cambiato: ha abortito un giro con le soft, mostrando un buon passo nei primi due tratti della pista e alleggerendo nel finale. Motore sgonfio o voglia di nascondersi?

Anche la Mercedes è da tenere d'occhio perché Lewis Hamilton è terzo ad appena 66 millesimi da Leclerc, segno che anche la W15 è competitiva su una pista che è ancora molto sporca (rispetto allo scorso anno non è stata lavata con l'acqua ad alta pressione), risultando più lenta di tre secondi.

Carlos Sainz è quinto con l'altra Ferrari: lo spagnolo paga mezzo secondo dal compagno di team, ma dopo aver sfiorato una barriera e fatto un lungo durante il long run, Carlos non ha voluto correre rischi.

Non sorprenda la McLaren solo quinta con Oscar Piastri nel giro secco: la squadra di Woking al venerdì imposta dei programmi spesso diversi dagli altri, tanto che vediamo Lando Norris solo al 17esimo posto. L'inglese non ha risparmiato un dito medio a Pierre Gasly per un incontro molto ravvicinato. E' andata bene, non è successo niente, ma la situazione poteva essere molto preoccupante. L'australiano ha stupito nel mini long run tenendo un passo insostenibile per tutti con uno scarto di un decimo per diversi giri. La MCL38 conferma di essere la monoposto di riferimento, ma i quattro top team, almeno per ora sono molto raccolti.

Al settimo posto questa volta c'è Lance Stroll con l'Aston Martin: il canadese ha preso il posto del mattino di Fernando Alonso che, invece, è scivolato 12esimo. Dietro alla verdona ci sono le Haas: Nico Hulkenberg si è ripreso la leadership nella squadra. Il tedesco è ottavo, con Ollie Bearman decimo, ma i due sono separati da un batter di ciglia. Impensabile che nella coppia Haas si sia inserita la W15 di George Russell.

Yuki Tsunoda con la Racing Bulls è 11esimo: il giapponese torna leader di Faenza con Daniel Ricciardo vincolato al 16esimo posto. La Williams con la FW46 è 13esima con Alexander Albon seguito a vista da Franco Colapinto. L'argentino ha cancellato il botto nella prima sessione, ottennendo una prestazione simile a quella del più esperto compagno di squadra.

Se la cava Valtteri Bottas 15esimo con la Sauber (il finlandese è in caccia di un rinnovo di contratto), mentre Guanyu Zhou è ultimo, deludente quanto demotivato. Male le Alpine con Pierre Gasly giusto davanti a Esteban Ocon che ha avuto la sostituzione del motore dopo i problemi del mattino.