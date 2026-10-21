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F1 | Mercedes: l’ala nuova non è stata bocciata e verrà usata ad Austin. È importante per il 2027

Le novità introdotte a Sepang hanno aumentato il carico, ma anche spostato il bilanciamento della W17 fuori dalla finestra ideale. Per questo Mercedes riproporrà ad Austin la nuova ala anteriore testata a Singapore: comprenderne il potenziale è un passaggio chiave anche per le scelte tecniche in vista del 2027.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 21 ott 2026, 13:31

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Il nuovo pacchetto di aggiornamenti che ha debuttato a Sepang ha sì aggiunto carico aerodinamico, ma ha anche cambiato la finestra operativa della W17 in maniera inaspettata, spostando il bilanciamento troppo verso l’anteriore. Questo è il dato certo emerso dalle analisi della Mercedes dopo i due GP in cui sono state testate le novità, anche con un confronto diretto con il vecchio pacchetto a Singapore.

L’obiettivo ora è quello di riuscire a “ricalibrare” la vettura, anche a livello meccanico, per trovare quella finestra operativa in cui riuscire a sfruttare davvero il carico aggiuntivo delle novità, ridando più stabilità al posteriore e rendendo la W17 meno imprevedibile per i piloti. A Singapore aveva debuttato anche una nuova ala anteriore, ulteriore step nel pacchetto, però poi messa da parte dopo la FP1.

Nessuna bocciatura, ma si trattava semplicemente di un esemplare di cui è stato accelerato lo sviluppo per provare a raccogliere dati già a Singapore prima della pausa dove i tecnici avrebbero avuto modo di analizzare a fondo i numeri. L’intenzione, infatti, non era quella di usarla in gara, bensì fare un confronto con la precedente specifica, tanto che in realtà è stata utilizzata solo nei primissimi run in FP1, prima di lasciare spazio alla preparazione della qualifica sprint con la vecchia ala.

Ad Austin Mercedes avrà anche una livrea speciale

Inoltre, è vero che le regole con la sprint permettono più libertà sull’uso delle specifiche, ma c’è anche un tema di costi e conoscenza della vettura. Essendoci una sola unità della nuova ala a disposizione, in caso di contatto o incidente, non da escludere su una pista cittadina, Antonelli sarebbe dovuto tornare per forza alla precedente specifica non essendoci ulteriori pezzi di scorta, aggiungendo altre variabili.

Ciò avrebbe significato non solo ritrovarsi con una vettura con un bilanciamento diverso, aggiungendosi così già altri problemi sperimentati su quel fronte, tanto che dopo la sprint alla fine si è scelto di andare in una direzione di setup opposta al resto del weekend. Inoltre, perdere quell’ala avrebbe avuto un impatto economico, dovendo ripararla o costruire un’unità extra per Austin per avere delle scorte.

Un'ala di nuova filosofia e per il 2027 è doppiamente cruciale

Infatti, oltre al pacchetto che ha debuttato in Malesia che verrà usato su entrambe le W17 come ha già confermato la Mercedes, negli Stati Uniti si rivedrà anche la nuova ala anteriore, che poggia su concetti differenti dalla precedente specifica. Come fatto dalla McLaren, seppur seguendo il percorso opposto, andando a cambiare il concetto aerodinamico al posteriore, chiaramente serve ribilanciare la vettura.

Non deve quindi sorprendere che l’ala anteriore abbia abbracciato una filosofia aerodinamica diversa, con il carico sui flap ridistribuito in maniera totalmente differente e il mainplane, su cui ora poggiano i due piloni di sostegno del muso, tornato ad avere una corda maggiore. Queste modifiche hanno inoltre permesso per la prima volta in stagione sulla W17 di avere un’ala anteriore con due flap mobili.

Il confronto dell'ala anteriore Mercedes: sopra quella vecchia con un singolo flap mobile, sotto quella con due flap mobili e il muso che si ancora al mainplane

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

C’è quindi un grande filone di sviluppo in continuo progresso, che lascia però anche qualche perplessità perché, se è vero che il pacchetto non fosse completo, allo stesso tempo i tecnici si aspettavano dei miglioramenti che si sono visti solo parzialmente e che, anzi, non sono riusciti a sfruttare a fondo. Capire cosa non abbia funzionato è fondamentale non tanto per il 2026, bensì per il 2027.

I due titoli iridati sono ormai più vicini che mai, ma è logico che certe scelte fatte nello sviluppo della W17, figlie di un periodo di quattro mesi senza novità, potrebbero diventare anche la base della macchina della prossima stagione, sebbene ci sarà un cambio regolamentare volto a ridurre i livelli di carico imposti dalla FIA.

Per ora, nessuno ha le idee completamente chiare su quale sia il miglior concept aerodinamico, perché ogni soluzione ha i suoi punti di forza e le sue debolezze, ma avere una direzione chiara diventa ancora più fondamentale, anche in termini di correlazione. Non è un segreto che i tecnici della Stella stimassero in tre decimi il miglioramento del nuovo pacchetto, ma quei decimi non si sono visti.

Dato il tempo avuto per studiare le novità, comprendere cosa non abbia funzionato e trovare una strada per una correlazione migliore è un passo cruciale anche in ottica dello sviluppo della monoposto 2027, perché con le modifiche imposte dalla FIA sarà un'altra piccola rivoluzione e si ripartirà alla ricerca del carico.

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