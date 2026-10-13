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F1 | Mercedes conferma: sia Antonelli che Russell useranno il nuovo pacchetto di aggiornamenti ad Austin

Mercedes vuole continuare a raccogliere dati sul nuovo pacchetto introdotto a Sepang e capire come estrarre il potenziale che sembra esserci. Le parti, infatti, potrebbero costituire la base della W18, la monoposto del 2027.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 13 ott 2026, 13:45

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Toto Wolff e Andrea Kimi Antonelli lo avevano già detto nel post gara di Singapore: ad Austin, quasi certamente, entrambe le W17 verranno equipaggiate dal nuovo pacchetto introdotto da Mercedes a Sepang, sede insolita del Gran Premio del Bahrain. E così sarà.

Ad annunciare l'intenzione da parte della Stella a tre punte di scendere in pista al Circuit of the Americas con entrambe le W17 dotate delle novità provate a Singapore dal solo Antonelli è stato Bradley Lord.

Il vice team principal della Mercedes, nel solito appuntamento di recap post fine settimana di gara, ha confermato quanto già detto da Wolff e da Antonelli.

"Singapore è stato per noi un fine settimana di esperimenti e abbiamo imparato cose molto utili. Abbiamo deciso di fare l'esperimento il più presto possibile dopo Sepang perché avevamo le componenti disponibili, sebbene sia stato un duro lavoro per i meccanici, ossia due giorni di lavoro per loro. Abbiamo guardato i dati e abbiamo potuto capire dove non siamo riusciti a mettere la macchina nella giusta finestra di bilanciamento".

"In qualifica, infatti, siamo riusciti a estrarre più potenziale dal nuovo pacchetto, infatti le nostre performance non state più buone. Ci siamo qualificati comunque in una posizione tutto sommato avanzata. Poi, in gara, Kimi è stato in grado di tenere un ottimo passo. Forse non quello di Verstappen, ma certamente competitivo rispetto a quello delle altre vetture in pista".

"La Red Bull ha trovato una grande forma, ma noi pensiamo di avere iniziato a trovare la giusta direzione con il nuovo pacchetto di aggiornamenti per la W17. La finestra in cui le novità funzionano è ancora stretta, dunque per i piloti è come correre sul filo del rasoio. Per il momento, se il bilanciamento è giusto la macchina è veloce. Ma la macchina può andare rapidamente fuori dalla finestra ottimale ed è per questo che dovremo continuare a lavorarci sopra in modo importante nel corso dei prossimi fine settimana di gara".

"Ma siamo fiduciosi di usare due vetture dotate di aggiornamenti già ad Austin per continuare il processo di apprendimento e continuare a spingere".

George Russell, Mercedes

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Ma perché Mercedes continua a spingere in modo evidente su questo pacchetto (considerando che, invece, quello usato a Spa-Francorchamps è stato accantonato in pochissimo tempo)? La domanda trova una risposta già nelle parole pronunciate sia da Antonelli che da Wolff nei debriefing post gara di Marina Bay.

“Sì [userò ancora questo pacchetto]. Credo che torneremo tutte e due con il pacchetto nuovo. È importante capire qual è la finestra giusta dove mettere la macchina. Il potenziale di questo pacchetto c'è, ma è giusto continuare a usarlo perché dobbiamo capire in quale direzione andare per il prossimo anno”, ha detto il leader del Mondiale.

Wolff ha aggiunto: "Credo inoltre che, nell’ottica del lavoro di sviluppo per il prossimo anno, sia la direzione giusta da seguire. Ma lo dico prima che i nostri gruppi di lavoro si riuniscano domani e dopodomani per analizzare la situazione e stabilire se sia effettivamente questa la strada che vogliamo intraprendere".

E' chiaro che la filosofia introdotta a Sepang sulla W17 possa essere una base di partenza per la W18. Ecco perché trovare la finestra di utilizzo delle novità e capire come estrapolare il massimo possibile sia per Mercedes una priorità assoluta, soprattutto potendo contare su vantaggi talmente ampi nelle classifiche iridate da avere margine per provare cose in vista della prossima stagione.

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