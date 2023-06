F1 | Mercedes: in arrivo un nuovo pacchetto a Silverstone

Il costruttore tedesco si è detto incoraggiato dal passo in avanti compiuto dall'importante aggiornamento presentato per la prima volta al Gran Premio di Monaco.

Un fondo rivisto, nuove pance ed una diversa sospensione anteriore hanno permesso a Lewis Hamilton di salire sul podio nelle ultime due gare e di lottare duramente con Fernando Alonso in Canada lo scorso fine settimana, chiudendo poi al terzo posto.

Tuttavia, pur essendo incoraggiata dai miglioramenti, la Mercedes sa che deve fare di più se vuole dare battaglia alla Red Bull, ed è per questo che è pronta a lanciare un pacchetto di sviluppi prima della pausa estiva.

Il team principal Toto Wolff ha dichiarato che il GP di Gran Bretagna del mese prossimo sarà una delle due gare in cui la squadra punta a fornire nuovi componenti.

"Ne porteremo uno più grande a Silverstone", ha detto. "Poi dovremmo averne un altro prima della chiusura".

"È solo che le conoscenze si sono accelerate molto da quando abbiamo cambiato alcune architetture concettuali. Nelle prossime quattro gare dovrebbero esserci dei passi in avanti discreti".

Avendo la Mercedes ottenuto il percorso di sviluppo che desiderava dal suo aggiornamento di Monaco, Wolff ha detto che la velocità con cui il team sta trovando guadagni è aumentata notevolmente.

"Penso che stiamo capendo meglio le simulazioni e che questo si correli con quello che vediamo in pista", ha spiegato.

"Questo è stato un problema nell'ultimo anni e mezzo. Stiamo assistendo a un buon incremento delle prestazioni in galleria. Stiamo capendo meglio di che cosa ha bisogno la macchina per andare veloce e come deve essere l'assetto".

"In generale, i passi avanti sono sempre più grandi. Penso che stiamo facendo dei buoni progressi".

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes "incoraggiata" dal distacco dalla Red Bull

Tuttavia, sebbene la Mercedes abbia compiuto solidi progressi con la sua vettura aggiornata, Wolff è ben consapevole che c'è ancora molta strada da fare prima di poter sfidare adeguatamente la Red Bull.

Il margine con cui ha vinto Max Verstappen in Canada, lo scorso fine settimana, è stato inferiore a quello di altre gare di quest'anno, alimentando le speranze che la battaglia in testa possa accendersi.

Ma Wolff per ora è ancora cauto sul potenziale della sua squadra, anche se ha ritenuto che Montreal non fosse adatta alla sua vettura.

"Noi non ci aspettavamo di ottenere risultati qui in Canada, perché al momento la macchina si comporta meglio nelle curve ad alta velocità", ha detto.

"È incoraggiante non essere così lontani. Ma non bisogna dimenticare che Max è davanti. Non credo che sia completamente a posto, ma è comunque più facile per lui stare davanti. Penso che ci sia del margine, quindi c'è un bel po' di distanza da recuperare".

Alla domanda se ritenesse che lo scorso fine settimana fosse la prima volta che la Red Bull sembrava essere messa sotto pressione su una pista normale quest'anno, Wolff ha risposto: "No, no. Credo che il margine sia ancora troppo ampio per pensare che Max sia sotto pressione. Non so quanto fosse il vantaggio in questa gara, era di due decimi o giù di lì? Ma era ancora lontano".