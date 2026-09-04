F1 | Mercedes detta il passo a Monza: Russell punta alla pole, Antonelli studia la rimonta

La Mercedes ha iniziato il weekend di Monza mandando un segnale piuttosto chiaro. George Russell ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, con Kimi Antonelli terzo, confermando una competitività che sulla carta era attesa ma che il cronometro ha certificato sin dai primi chilometri.

La fotografia della classifica, però, racconta solo una parte del venerdì Mercedes. Se Russell ha seguito un programma tradizionale, lavorando sia sulla prestazione sul giro singolo sia sul passo gara, Antonelli ha affrontato una giornata molto diversa. La penalità legata all’introduzione della nuova power unit lo costringerà infatti a partire domenica dall’ultima posizione della griglia, rendendo di fatto secondario tutto ciò che riguarda la preparazione della qualifica.

“È stata una giornata un po’ diversa dal solito, molto più concentrata sui long run – ha spiegato Kimi – è stato un po’ strano, non lo nego, ma nel complesso è stata una buona giornata. Abbiamo raccolto molti dati”. Antonelli è il pilota che ha percorso più giri nella simulazione di gara, ottenendo anche i migliori riscontri (passo medio 1’26”063) davanti a Lawson (1’26”064) e Russell (1’26”101) tutti con mescola hard.

Mercedes ha utilizzato le prove anche per consentire ad Antonelli di raccogliere informazioni che normalmente assumono un peso inferiore durante un venerdì. “È una pista dove puoi fare tante cose diverse. Nel long run è stato interessante stare dietro ad altre macchine per vedere cosa facevano di diverso e dove si posizionavano rispetto a noi. Credo che abbiamo raccolto molti dati”.

Il terzo tempo finale assume un significato particolare. Antonelli non ha impostato la giornata con l'obiettivo di cercare la prestazione assoluta, ma la W17 ha comunque confermato di trovarsi a proprio agio sul tracciato brianzolo. Un’indicazione importante in vista di una rimonta nella quale serviranno velocità di punta, efficienza e soprattutto una monoposto capace di restare competitiva anche nel traffico.

Bradley Lord non si è sbilanciato sull’ipotesi, avanzata da Fernando Alonso, di vedere Antonelli sul podio. L’obiettivo dichiarato dalla Mercedes resta decisamente più pragmatico. “Puntiamo a raggiungere posizioni solide che gli permettano di conquistare punti. È difficile fare previsioni precise, perché non sappiamo come si svilupperà la gara, cosa accadrà con Virtual Safety Car e Safety Car. Nelle ultime gare siamo stati un po’ sfortunati con le VSC, magari è arrivato il momento che qualcosa giochi a nostro favore”.

George Russell, Mercedes Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Se la domenica di Kimi sarà inevitabilmente in salita, quella di Russell ha iniziato a prendere forma nel migliore dei modi. Il britannico è stato il riferimento delle FP2 e, secondo Lord, le indicazioni positive non sono arrivate solamente dal cronometro.

“George è sceso in pista con grande determinazione, ha dominato le FP2 e rispettato tutti i requisiti del programma. È veloce sul giro singolo e forte sulla long run. Sono ottime basi. Ora dobbiamo trasformare questo buon lavoro in una buona qualifica e, speriamo, in una gara ancora migliore”.

Il dato interessante è che Mercedes si è presentata a Monza senza la quantità di novità tecniche vista su alcune monoposto rivali. La squadra ha ovviamente predisposto la configurazione aerodinamica richiesta dal circuito italiano, ma una parte delle soluzioni utilizzate era già comparsa in precedenza. A fare la differenza contribuisce anche una power unit che continua a rappresentare uno dei punti di forza del pacchetto.

“Abbiamo il nostro pacchetto aerodinamico per Monza – ha confermato Lord – alcuni componenti erano già stati utilizzati in altre gare perché garantiscono vantaggi generali, mentre altri sono specifici per questo circuito. Sappiamo inoltre di avere un’ottima power unit e Kimi ne ha una molto recente. Dovremmo andare piuttosto bene sui rettilinei”.

Resta da capire quanto il quadro emerso oggi sarà rappresentativo quando domani tutti inizieranno a cercare la prestazione assoluta. Antonelli vede soprattutto nella Ferrari una rivale da tenere in considerazione: “Ha sicuramente fatto un passo avanti con il nuovo motore e ora le velocità sono le stesse. Sappiamo quanto sia forte la loro macchina in curva, quindi credo che sarà una lotta molto serrata per la pole”.

Una lotta alla quale Kimi potrà partecipare senza però avere un risultato personale da difendere sulla griglia. Ed è qui che potrebbe entrare in gioco il lavoro di squadra. Antonelli aveva già anticipato alla vigilia del weekend la propria disponibilità a fornire una scia a Russell e Mercedes non esclude questa possibilità. “Valuteremo la situazione e vedremo cosa avrà più senso fare – ha spiegato Lord – lavoreremo come squadra per massimizzare le possibilità di George”. In realtà la decisione è già stata presa: se le due monoposto saranno in Q3, Kimi tirerà la scia in uno dei due run, a Baku sarà il turno di Russell fare da ‘traino’ al compagno di squadra.

Il venerdì ha quindi consegnato alla Mercedes due programmi differenti ma un’unica certezza: la W17 è competitiva a Monza. Russell può guardare alla pole position, mentre per Antonelli il vero Gran Premio è già iniziato oggi, accumulando chilometri e informazioni con cui provare domenica a trasformare l’ultima posizione sulla griglia in una rimonta da ricordare.