F1 | Vasseur: “Il nuovo motore è un passo avanti. Scie in qualifica? No, voglio avere due vetture davanti"

Ci sono aspetti positivi da trarre da questo venerdì di Monza per la Ferrari, che ha chiuso in testa il primo turno e al secondo posto la sessione pomeridiana, con un distacco ridotto a circa un decimo da una Mercedes arrivata con il ruolo di favorita. Certo, per certi versi il fatto che la FIA abbia limitato l’energia disponibile aiuta, ma dall’altra rappresenta anche un’incognita.

Non è un mistero che la Stella faccia della parte elettrica uno dei suoi grandi punti di forza, perché spesso riesce a utilizzare l’energia meglio e più a lungo rispetto ai rivali. Restare senza motore elettrico comporta spesso un deficit superiore rispetto al solo motore termico, anche perché la spinta dell’MGU‑K è decisamente più istantanea e permette di salire di velocità molto più rapidamente.

Dall’altra parte, il fatto che la FIA abbia limitato l’energia recuperabile a soli 5 MJ in qualifica espone anche il deficit del motore termico, che Ferrari sta cercando di ridurre lavorando intensamente grazie alle opportunità fornite dall’ADUO. Qui a Monza la Rossa si è presentata con la seconda unità aggiornata e Vasseur è ottimista per i passi avanti compiuti, pur ricordando che resta un gap dai rivali.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La Rossa, infatti, non si aspettava di chiudere completamente il gap rimasto dopo aver introdotto la prima unità aggiornata in Austria, ma è chiaro che ogni step aiuta. “Devi tenere a mente la prestazione sul dritto. È il drag, è il peso della vettura, è tutto. Non è solo il motore. Abbiamo fatto sicuramente un passo avanti, non abbiamo portato l’ADUO2 per niente. Però penso ci sia ancora un gap significativo”, ha spiegato Vasseur.

Il racconto del Team Principal coincide con quanto si è visto in pista. Mercedes e Ferrari hanno seguito approcci differenti nella gestione dell’ibrido, con la Stella molto forte nella prima parte del giro e il Cavallino più consistente nell’allungo verso la Parabolica. Nel complesso, però, sembra che ad oggi la Mercedes abbia ancora qualcosa in più su quel fronte.

Va anche sottolineato che Mercedes è scesa di carico rispetto agli scorsi appuntamenti e, di solito, la W17 è già molto efficace in termini di efficienza aerodinamica. Gli stessi piloti Ferrari non hanno nascosto che c’è del margine da recuperare sui rettilinei, ma l’importante è continuare a fare uno step avanti, soprattutto confrontando le velocità con quelle di McLaren e Red Bull, che al momento appaiono più in difficoltà.

Sul fronte della gestione energetica, per Vasseur ci sarà un allineamento nella giornata di domani: “Da una sessione all’altra usiamo tutti livelli di carburante diversi, mappature diverse ed è molto difficile da leggere, anche per noi. Dobbiamo solo restare concentrati su noi stessi e cercare di ottenere il massimo. Avremo una sorta di convergenza nell’approccio per le FP3, ma vediamo. È lunga fino a domenica”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Niente giochi con le scie

Prima di passare alla gara, però, c’è la qualifica, su cui va fatto un ragionamento a parte. In molti credono che qui le scie potranno giocare un ruolo importante, perché, se ben organizzate come si è visto con Isack Hadjar a Spa, il margine di guadagno non è trascurabile. In Mercedes, considerando che Andrea Kimi Antonelli partirà dal fondo per la penalità legata alla sostituzione della Power Unit, i tecnici della Stella hanno già valutato l’idea di aiutare George Russell nella caccia alla pole.

In casa Ferrari non ci saranno giochi di squadra di questo tipo, anche se è chiaro che uno dei due piloti avrà comunque priorità nello scegliere quando andare in pista, come aveva ricordato Leclerc alla vigilia sottolineando che questa volta era il turno di Hamilton decidere. Il punto, però, è che Ferrari non vuole sacrificare nessuno dei due piloti, e Vasseur ha confermato che non ci saranno strategie mirate su questo fronte.

“No, penso che avere due vetture sia un vantaggio, e voglio sfruttarle entrambe. Abbiamo due macchine nelle prime file. Se invece ne hai una che parte dal fondo, allora la usi a beneficio di entrambe, proprio come Hadjar ha fatto per Max a Spa. È una mossa intelligente, ma io preferisco avere due vetture davanti”, ha aggiunto il Team Principal.

L’ultima considerazione legata alla qualifica riguarda l’importanza delle gomme. A Zandvoort la Ferrari aveva faticato ad accenderle, ma qui a Monza si è visto l’opposto: con temperature così alte, che per l’asfalto hanno superato i 50°C, il problema non è scaldarle, bensì mantenerle fresche. È un aspetto che la Rossa spera possa aiutarla domani.