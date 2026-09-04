F1 | Antonelli colpito dalla Ferrari: "Si vede che ha fatto un passo avanti. Le nostre velocità ora sono simili"
Tanto lavoro sui long run per il leader del Mondiale, il quale ha preparato la gara di rimonta che dovrà fare domenica dopo l'introduzione di una nuova power unit. Poi ecco gli elogi alla Ferrari, diventata più veloce grazie all'introduzione di un nuovo motore dotato delle novità realizzate grazie all'ADUO 2.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Casco tricolore in testa, spinto dalle urla della folla e dai suoi connazionali, ed è leader del Mondiale di Formula 1: Andrea Kimi Antonelli ha passato oggi la prima giornata di pista all'Autodromo di Monza, sede del Gran Premio d'Italia, e lo ha fatto in una situazione a dir poco ideale.
E' vero, questo fine settimana dovrà rimboccarsi ulteriormente le maniche perché domenica scatterà dall'ultima posizione, frutto del cambio di power unit che lo porterà a prendere una penalità pesante. Ma Monza è una delle piste migliori per rimontare, almeno se hai tra le mani una Mercedes W17 e hai già mostrato per tutto l'anno di sapere esattamente com sfruttare le sue potenzialità.
Oggi il bolognese non è andato alla ricerca del tempo, né di una sorta di perfezione nel giro secco per puntare alla pole domani. Piuttosto ha lavorato sodo su Hard e Medium per preparare il passo gara di domenica, che dovrà portarlo a una rimonta buona abbastanza da limitare i danni nei confronti dei diretti rivali per il titolo iridato.
"E' fantastico essere qui e il supporto che ho ricevuto è stato incredibile. Oggi è stato un giorno diverso dai soliti venerdì, perché mi sono concentrato prevalentemente sui long run. E' stato un po' strano, non voglio mentire. Ma è stato un buon giorno, abbiamo collezionato tanti dati e ora non vedo l'ora di tornare in pista".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Nel corso delle prove di stint di gara, Antonelli ha avuto modo non solo di raccogliere dati per domenica, ma anche di capire come e dove le monoposto avversarie sfruttano l'energia. Un aspetto importante, soprattutto per chi ha in mente di mettere in piedi una rimonta importante.
"Monza è una pista dove puoi fare tante cose diverse. Nei long run di oggi ho guardato cosa facevano le macchine che trovavo davanti a me, come usavano il deployment dell'energia, dove la usavano e cosa facevano di diverso rispetto a ciò che facevamo noi, ed è stato interessante. Ecco perché abbiamo collezionato tanti dati".
Antonelli si è infine detto sorpreso del recupero a livello di motore che la Ferrari ha fatto. Il Cavallino Rampante ha fatto esordire a Monza il motore dotato di aggiornamenti (si parla di lavoro sulla combustione) derivanti dalle concessioni ADUO 2. Queste, secondo il leader del Mondiale, avrebbero praticamente azzerato la differenza di motore tra Mercedes e le Rosse.
"Di sicuro la Ferrari ha fatto un bel passo avanti con il nuovo motore che hanno portato qui. Ora la velocità è molto simile alla nostra e sappiamo quanto vadano forte in curva. Sarà una sfida serrata per la pole domani".
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