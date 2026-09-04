F1 | Hadjar può saltare anche Madrid. Mekies: "Sarà difficile averlo al Madring"

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Il pilota parigino, reduce da un infortunio al polso, ha già saltato i GP di Olanda e Italia e potrebbe anche saltare quello a Madrid. Lawson è già in preallarme per il prossimo fine settimana di gara.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Isack Hadjar, Red Bull

Isack Hadjar, Red Bull

Foto di: Eric Le Galliot

Isack Hadjar è costretto a seguire il Gran Premio d'Italia dal divano di casa, complice l'infortunio patito al polso nel corso della preparazione atletica fatta durante la pausa estiva. Eppure potrebbe non essere l'ultimo.

Il pilota parigino, che nella prima parte di stagione non ha affatto sfigurato, ha già saltato il Gran Premio d'Olanda andato in scena nella seconda parte di agosto e anche a Monza sulla seconda RB22 c'è Liam Lawson.

Red Bull, almeno per ora, è coperta molto bene, perché il neozelandese sta ottenendo ottimi risultati e la sua velocità sembra adeguata all'asticella posta sempre in alto da Max Verstappen. 

Questa è però una situazione momentanea, perché Red Bull spera di riavere al più presto Hadjar. Il problema è che, probabilmente, Isack non ci sarà nemmeno la prossima settimana per il Gran Premio di Madrid, che si disputerà al Madring.

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

A svelare la situazione attuale che imperversa in casa Hadjar è stato Laurent Mekies. Il team principal di Red Bull Racing ha dichiarato a Canal +: “Sentite, Isack sta bene. Oggi non può guidare, quindi ovviamente non vi dirò che è felice perché non lo è".

"Ma la priorità assoluta è la sua guarigione. Non c’è assolutamente alcun motivo di correre rischi al riguardo. Ha avuto un inizio di stagione fantastico; è molto giovane e migliora ogni volta che sale in macchina, quindi è importante che torni al volante quando sarà in forma al 100%".

“Quindi ci prenderemo il tempo necessario, seguiremo il suo istinto e i consigli dei medici, e gli daremo il tempo di cui ha bisogno. Sarà qualcosa di cui presto rideremo, ne sono sicuro". A sottolineare la possibile assenza di Hadjar a Madrid è stato sempre l'ex ingegnere della Ferrari.

"Madrid è tra pochi giorni, quindi è complicato. Effettueremo un’altra valutazione con lui, ma probabilmente è complicato pensare a Madrid".

“Ma stiamo affrontando una gara alla volta e valutando la situazione in modo più razionale insieme. Ancora una volta, la priorità – e ciò che determinerà la nostra decisione – è garantire che torni in forma al 100% e senza alcun rischio per il suo futuro".

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