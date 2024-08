F1 | Mercedes ancora alla ricerca di risposte sul fattore temperatura gomme

La Mercedes ritiene di avere ancora bisogno di tempo per risolvere i problemi legati alla temperatura degli pneumatici che influenzano le sue prestazioni in Formula 1.

Quest'anno il costruttore tedesco ha notato una tendenza per cui la sua W15 brilla in condizioni di fresco ma, se le temperature salgono, fa più fatica rispetto agli avversari.

Il team sospetta che questo sia una conseguenza del fatto che la vettura genera più calore negli pneumatici posteriori. Il che è positivo per farli entrare nella giusta finestra di funzionamento quando fa freddo, ma ha conseguenze difficili da gestire se si surriscaldano troppo nelle giornate soleggiate.

La Mercedes ritiene che trovare una soluzione al problema non sia semplice e che potrebbero essere necessarie diverse fasi di sviluppo prima di trovare una chiave di volta definitiva.

Il responsabile degli ingegneri di pista, Andrew Shovlin, ha dichiarato: "Penso che su circuiti come Silverstone abbiamo avuto un retrotreno molto stabile. In Austria e a Budapest, invece, ci mancava la stabilità. Questo è dovuto al fatto che sembra che noi mettiamo più temperatura negli pneumatici rispetto agli altri".

"Sappiamo che dobbiamo lavorare su questo aspetto. Abbiamo in programma di farlo, ma non è un problema che si può risolvere con un solo aggiornamento aerodinamico. Sarà il risultato di una serie di sviluppi per cercare di risolvere il problema".

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG F1 Team, in the team principals' Press Conference Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Una teoria emersa sulle temperature degli pneumatici è che potrebbe essere semplicemente una conseguenza della mancanza di carico generale, che provoca un maggiore slittamento rispetto ad altre vetture.

Ma Shovlin non è convinto che sia questo a influenzare le caratteristiche della W15.

"Se si guarda a Silverstone, in termini di carico della nostra vettura, non può essere molto diverso da quella della McLaren o della Red Bull, perché altrimenti non saremmo stati in grado di scappare nel primo stint", ha detto. "Quindi non pensiamo che sia la causa principale del problema".

"Se si guarda alla situazione attuale delle vetture, tutte convergono su una finestra piuttosto stretta in termini di livello di resistenza aerodinamica e di downforce intrinseca che ne deriva. Quindi penso che siamo lì, o più o meno, in questo senso".

"Ovviamente questa è una delle aree chiave di sviluppo che continueremo a seguire. Ma è un problema di temperatura degli pneumatici posteriori, ed è su questo che ci concentreremo".

Quando gli è stato domandato quindi se si trattasse di un problema più meccanico che aerodinamico, Shovlin ha aggiunto: "Si tratta solo di un problema di gestione della vettura".

"Potresti aver bisogno di strumenti meccanici che ti aiutino a cambiare il modo in cui gestisci la macchina. Tuttavia, è possibile ottenere lo stesso risultato agendo sulle caratteristiche aerodinamiche in tutta la gamma di velocità ed in curva".

"Non conosciamo tutti gli aspetti di ciò che potrebbe essere diverso nella nostra vettura rispetto a quelle dei nostri rivali, ma tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono le direzioni di sviluppo che miglioreranno la vettura. Continueremo a lavorare su questo problema finché non arriveremo dove vogliamo".