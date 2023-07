F1 | Marko sull'addio di De Vries: "Non migliorava, perché attendere?"

Gli ultimi mesi in casa AlphaTauri hanno visto la squadra in una continua fase di rinnovamento, sia dirigenziale, con l'arrivo di Peter Bayer e Laurent Mekies, che tecnica, coincisa con l'addio del responsabile dell'aerodinamica Dickon Balmforth.

Nella giornata di martedì è però giunto un annuncio importante, ovvero l'avvicendamento nella propria formazione di piloti tra Nyck De Vries, arrivato nel team di Faenza a inizio anno per sostituire Pierre Gasly, e Daniel Ricciardo.

Infatti, a partire dal prossimo Gran Premio d'Ungheria, l'australiano sostituirà il collega olandese sulla seconda AT04, affiancando Yuki Tsunoda per il resto della stagione.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Photo by: Erik Junius

Helmut Marko non aveva mai fatto mistero che il rendimento dell'ex campione del mondo della Formula E fosse sotto stretta osservazione, soprattutto dopo un avvio di mondiale al di sotto delle loro aspettative. Nyck ha spesso faticato nel trovare il giusto feeling con la AT04, pagando soprattutto l'instabilità di una vettura difficile da decifrare.

L'avventura di De Vries in AlphaTauri è così durata solo dieci Gran Premi, con un dodicesimo ottenuto a Monte Carlo posto come miglior risultato. A pesare sulla decisione finale è stata la carenza di progressi mostrata dall'olandese: "Abbiamo ingaggiato Nyck perché l'anno scorso si è comportato benissimo a Monza", ha raccontato Marko al De Telegraaf sottolineando quanto fosse rimasto impressionato dopo l'ottima prestazione nel Gran Premio d'Italia 2022, quando sostituì all'ultimo secondo Alex Albon sulla Williams conquistando due punti.

L'aspettativa era quella che De Vries potesse raggiungere quantomeno sui livelli di Tsunoda, seppur quest'ultimo fosse ormai al suo terzo anno nella massima categoria a ruote scoperte. "Ci aspettavamo che quest'anno fosse almeno all'altezza del suo compagno di squadra Yuki Tsunoda, ma non è stato così. In realtà, è sempre stato tre decimi di secondo più lento di Yuki. Non abbiamo visto alcun miglioramento".

L'incidente che ha costretto al ritiro De Vries in Azerbaijan. Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ha 28 anni, ha molta esperienza e ha anche potuto acquisire molte conoscenze come collaudatore di diverse vetture di Formula 1. Non si può paragonare a un giovane esordiente, secondo me. A fine aprile, a Baku, ha iniziato bene il weekend e pensavo che avrebbe fatto meglio, ma poi è andato a sbattere. Purtroppo non ha fatto un super giro che ci ha davvero stupito".

Al momento l'AlphaTauri si trova ultima in classifica, alle spalle delle dirette rivali come Williams, Haas e Alfa Romeo. La scelta della scuderia di Faenza è quindi ricaduta su un pilota che, al di là degli oggettivi limiti della macchina, possa sfruttare la sua esperienza per raccogliere le opportunità raccogliendo quei pochi punti che, tuttavia, potrebbero fare la differenza nel mondiale costruttori.

"Dovevamo fare qualcosa. Perché aspettare, e che importanza hanno altre due gare se non si vedono miglioramenti? Nyck è un bravo ragazzo, ma la velocità non c'era".

"Sarà difficile, credo [rivederlo in Formula 1]. Ma, allo stesso tempo, penso che se lo aspettasse. Credo che possa costruirsi una bella carriera nelle gare di durata", ha aggiunto Marko.

Per quanto in realtà l'australiano fosse a conoscenza da tempo della possibilità di tornare in AlphaTauri data la precaria situazione di De Vries, la decisione di puntare su Ricciardo è giunta in seguito al test Pirelli svolto proprio nella giornata dell'annuncio.

Nyck de Vries con Helmut Marko durante il fine settimana di Miami Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"I tempi sul giro di Ricciardo sono stati competitivi durante il test dedicato allo sviluppo degli gomme, su tre diversi set di gomme. Se Ricciardo non avesse avuto la velocità necessaria, avremmo dovuto considerare qualcos'altro. Ma l'AlphaTauri non è in una buona posizione al momento ed è ultima nella classifica costruttori, quindi dovevamo fare qualcosa per cambiare le cose. Questo succede spesso dopo un cambio di pilota e Ricciardo porta nuova energia alla squadra".

L'arrivo del pilota di Perth nella squadra di Faenza è stato interpretato da molti come un avvertimento anche per Sergio Perez, il quale attualmente sta vivendo un periodo complesso dal punto di vista dei risultati. Marko per il momento ha smentito, anche perché un avvicendamento con il messicano sarebbe più complesso da gestire a livello di sponsor, ma il consulente della Red Bull ha spesso abituato a sorprese dell'ultimo minuto.

"Checo è secondo nel mondiale, quindi non avrebbe alcun senso liberarsi di lui ora. Anche la sua gara a Silverstone è stata buona, ma deve migliorare in qualifica".

"Per quanto riguarda Ricciardo, dobbiamo prima vedere come si comporta rispetto a Tsunoda. Credo che Yuki sia sottovalutato da molte persone. L'AlphaTauri non è la vettura più facile da guidare, ma Yuki ha dimostrato che è possibile ottenere buoni risultati".