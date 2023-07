F1 | AlphaTauri: "De Vries penalizzato dall'instabilità della AT04"

L'avvio di stagione dell'AlphaTauri è stato tutt'altro che esaltante, con tanti alti e bassi in una zona di centro gruppo estremamente compatta che l'hanno portata ad occupare l'ultimo posto nella classifica costruttori alle spalle della Williams.

In alcuni appuntamenti, Yuki Tsunoda è riuscito a ben figurare concludendo gare di spessore, mentre de Vries, al debutto in categoria, ha mostrato qualche segnale di difficoltà in più nell'adattamento alla vettura, venendo messo sotto pressione dal Team Principal Franz Tost e da Helmut Marko, i quali si attendevano un miglior rendimento da parte sua.

La difficoltà principali di de Vries sono legate soprattutto all'instabilità del retrotreno, aspetto confermato da Jonathan Eddolls, responsabile delle operazioni a porto pista lato ingegneria della squadra faentina.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Photo by: Alessio Morgese

"Non è una macchina facile da usare per un debuttante. Alcuni piloti hanno più difficoltà rispetto ad altri ad adattarsi a una vettura che presenta una instabilità in ingresso. Non direi che Nyck sia una persona che fa particolarmente fatica, ma sicuramente cercare di ottenere un assetto che gli si addica è stato un po' più impegnativo con alcuni di questi problemi".

In Austria AlphaTauri ha montato una nuova ala posteriore e Eddolls ha confermato che il pacchetto in arrivo a Silverstone è mirato soprattutto ad intervenire sui problemi di stabilità al retrotreno. "È l'area su cui abbiamo lavorato. Abbiamo migliorato la situazione. Direi che è ancora un punto debole. Il pacchetto che abbiamo preparato per il prossimo evento [Gran Bretagna] è probabilmente uno dei primi che dovrebbe iniziare ad affrontare questo problema come un'area mirata".

"Le parti che abbiamo messo a punto per [l'Austria] sono una sorta di passi di trasversali. Il prossimo evento dovrebbe essere il primo ad affrontare questa debolezza del retrotreno, poi ci saranno altri aggiornamenti nel corso della stagione. Questa è la direzione dello sviluppo dell'aerodinamica".

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Se si cambia lo sviluppo aerodinamico ci vuole tempo perché queste parti arrivino alla vettura. D'ora in poi dovremmo iniziare a vedere l'effetto della scelta di intervenire su quell'area".

Al di là delle difficoltà nel trovare la giusta fiducia con questa vettura, de Vries è spesso stato presentato dai team con cui ha lavorato come un pilota che si impegna a fondo per tentare di migliorare la monoposto, fornendo una grande quantità di feedback agli ingegneri. Anche Eddols ha elogiato questo aspetto dell'olandese.

"Direi che uno dei punti di forza di Nyck sono i suoi feedback. "Appena è arrivato abbiamo visto che aveva capito i limiti e i punti deboli. Ovviamente, è un esordiente in un certo senso, ma ha molta esperienza. E credo che sia molto bravo anche dal punto di vista tecnico. Capisce perfettamente come è fatta la macchina e come funziona meccanicamente".

"Oltre ai feedback, un altro dei suoi punti di forza è il suo approccio mirato alle aree su cui dobbiamo lavorare per aiutarlo e anche per aiutare la squadra. Quindi direi che è un grande vantaggio".