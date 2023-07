F1 | Williams: ecco la nuova livrea Gulf scelta dai tifosi

Un passo indietro, a quel sei febbraio che coincide con il giorno della presentazione da parte della Williams della livrea della monoposto per la stagione 2023. Al tempo si era diffusa una certa attesa, soprattutto perché erano emerse in modo insistente voci sulla collaborazione tra il team britannico e Gulf Oil, con la speranza che quell’accordo potesse riportare sulla griglia i colori dello storico sponsor.

Tuttavia, quelle speranze sono svanite nel momento in cui sono stati tolti i veli alla vettura, con una veste blu opaco che richiamava quella del 2022. Una livrea elegante, ma lontana da ciò che speravano tanti appassionati, i quali rivedevano nella collaborazione una possibilità per riportare i colori Gulf in griglia.

Una possibilità che si è trasformata in realtà lo scorso maggio, quando la Williams ha chiesto ai tifosi di votare online la livrea che il team utilizzerà nei Gran Premi di Singapore, Giappone e Qatar durante la seconda metà della stagione.

Gulf si è ispirata all'accattivante esperimento condotto a Monaco nel 2021 quando era partner della McLaren ma. in questo caso, ha aggiunto un tocco di novità lasciando la decisione finale ai fan della Williams, i quali hanno potuto scegliere tra quattro diversi opzioni.

La Williams FW44 con livrea 2023 Photo by: Williams

Le quattro livree create dal reparto marketing della Williams si chiamavano Heritage, Contemporary, Visionary e Bolder than Bold. La prima rifletteva la lunga storia di Gulf nello sport e il suo leggendario periodo nelle corse di auto sportive con Ford e Porsche, con un richiamo alla tradizione, come indica lo stesso nome. Le altre tre erano tutte reinterpretazioni moderne della colorazione Gulf.

Al momento del lancio del progetto, il Team Principal James Vowles non aveva nascosto la propria ammirazione per la livrea Heritage, ma alla fine i fan hanno optato per la versione Bolder than Bold, con oltre 180.000 voti espressi nei tre turni a eliminazione diretta.

"Questo concorso è stato un'opportunità incredibile per i nostri fan di impegnarsi attivamente e dare forma all'identità visiva della nostra squadra", ha detto Vowles a proposito del risultato.

"Il design vincente racchiude l'essenza della partnership tra Gulf e Williams Racing, riflettendo sul passato ma costruendo sul nostro futuro. Questa livrea creerà un momento decisivo quando scenderà in pista nel corso della stagione".

"È stato un piacere collaborare con Williams Racing e mettere i tifosi al centro di questa campagna", ha dichiarato Mike Jones, CEO di Gulf International.

La livrea Heritage legata alla tradizione, ma che non ha vinto la votazione perdendo in finale Photo by: Williams

"La risposta è stata incredibile e non sarebbe stata possibile senza i fan, rendendo questa competizione ancora più speciale. Gulf e Williams Racing condividono la visione di un futuro moderno e brillante dentro e fuori la pista e non vediamo l'ora di condividere cos'altro abbiamo in serbo per il 2023".

Il responsabile creativo della Williams Ed Scott, che ha guidato il team di progettazione della livrea, spiegando quanto sia complesso incorporare un look classico o camouflage su una vettura moderna: "Le livree camouflage sulle auto di F1 hanno un aspetto fantastico! Ma dobbiamo fare attenzione a come lo usiamo, perché il camouflage nasconde qualcosa e noi non vogliamo nascondere troppi sponsor".

"Perciò questa è una buona occasione per costruirlo in modo che sia complementare alla vettura senza intaccare troppo gli spazi reali. Mi piace il modo in cui il tutto scorre, e come livrea che poi si estende ad altri contenuti, quindi penso che sia davvero bella e diversa. È anche abbastanza semplicistica, se ha senso".

"Ovviamente non è semplicistico, vista la quantità di dettagli che ci sono dentro. Ma è stato realizzato in modo da avere un aspetto pulito".