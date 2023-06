F1 | Marko rivela: l'AlphaTauri cambierà nome nel 2024

Il futuro del team di Faenza è stato oggetto di notevoli speculazioni all'inizio dell'anno, dopo la morte del cofondatore della Red Bull Dietrich Mateschitz, avvenuta alla fine del 2022, e l'insediamento di una nuova struttura dirigenziale, mentre l'AlphaTauri era alle prese con l'adattamento alle regole dell'effetto suolo.

Il mese scorso, tuttavia, il consulente di Red Bull Motorsport, Helmut Marko, ha confermato che è stata presa la decisione di mantenere all'interno del gruppo l'AlphaTauri - che si trova in fondo alla classifica costruttori - ma che il fulcro dell'operazione si sposterà nel Regno Unito.

Ciò consentirà al team di costruire attorno al suo avamposto aerodinamico di Bicester e di collaborare maggiormente con la Red Bull, campione in carica dei costruttori e tra i piloti, per migliorare le performance e risparmiare denaro.

Marko ha dichiarato a proposito della scuderia che ha vinto i Gran Premi d'Italia del 2008 e del 2020: "La decisione è stata presa. AlphaTauri rimarrà interamente di proprietà di Red Bull e continuerà ad essere gestita come team junior".

"La collaborazione con Red Bull Racing sarà più stretta, anche in termini di budget cap e sinergie".

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

L'AlphaTauri è anche in procinto di ristrutturare il management, dato che il team principal della squadra Franz Tost, da lungo tempo in carica, si farà da parte alla fine della stagione per essere sostituito dal direttore sportivo della Ferrari, Laurent Mekies.

Marko ha ora dichiarato che questa ampia revisione si estenderà anche al nome AlphaTauri. Parlando con gli austriaci di Kleine Zeitung, l'ottantenne ha spiegato: "AlphaTauri avrà due nuovi leader, Laurent Mekies e Peter Bayer (segretario generale uscente della FIA), a partire dal 2024".

"Ci saranno nuovi sponsor e anche un nuovo nome. L'orientamento è chiaro: basarsi su Red Bull Racing, per quanto consentito dai regolamenti. Le costruzioni fai-da-te sono la strada sbagliata".

In precedenza, AlphaTauri ha corso sotto il nome di Toro Rosso tra il 2006 e il 2019. Il suo rebrand è stato visto come un modo per aumentare la consapevolezza della divisione moda Red Bull, che si chiama appunto AlphaTauri.

Ma il nuovo CEO di Red Bull, Oliver Mintzlaff, ha sollevato dubbi sul limitato impatto che l'operazione di F1 ha avuto nell'aumentare l'esposizione del marchio.

In attesa di una nuova denominazione, permane l'incertezza sul futuro immediato della formazione dei piloti. Il debuttante a tempo pieno in F1 Nyck de Vries è sotto pressione per mantenere il suo posto dopo una serie di incidenti.

Il campione di Formula E e FIA F2 è finito dietro al compagno di squadra Yuki Tsunoda in sei degli otto GP disputati finora in questa stagione.