F1 | Marko suona l'allarme: "Abbiamo il passo di Colapinto"

La Red Bull è tornata nell'incubo di un anno fa, quando perse il solo gran premio del 2023. Ma questa volta non c'è l'imbattibilità da difendere, ma addirittura il titolo iridato Piloti.

Quello Costruttori - parola di Helmut Marko - è già considerato perso dopo il sorpasso della McLaren avvenuto la scorsa settimana a Baku, ma quello Piloti sembrava poter rimanere saldamente nelle mani di Max Verstappen.

Il problema è che, così come l'anno scorso, il team di Milton Keynes non riesce a trovare una soluzione per far funzionare bene la sua monoposto sui tracciati cittadini. Ma a Marina Bay la situazione è sublimata e peggiorata rispetto ad altre piste come Monaco e la stessa Baku.

La RB20 non mette in temperatura le gomme e questo fa sì che scivoli con tutte le mescole provate. Marko, al termine delle Libere 2, è stato chiaro: non funziona niente e la preoccupazione è molto alta.

"Non sta funzionando niente. Sulla macchina di Max non funziona nulla. Abbiamo provato sia le Soft che le Hard, ma non abbiamo grip con nessuna mescola e non abbiamo nemmeno bilanciamento".

"Al momento la situazione è molto preoccupante. Di sicuro dovremo provare qualcosa di drastico. Vediamo cosa possiamo fare. Però sono molto sorpreso che le cose stiano andando così male. Non abbiamo alcuna spiegazione".

Pierre Waché ha detto di recente che uno dei problemi fondamentali della RB20 è l'approccio sui tracciati cittadini e che solo durante l'inverno il team potrà porvi rimedio.

Marko, però, non accetta questa visione delle cose e lo fa sapere apertamente, sottolineando come il passo delle RB20 sia molto simile - in modo più che sinistro - a quello della Williams dell'esordiente Franco Colapinto.

"Non posso accettare una cosa del genere. Dobbiamo assolutamente trovare qualcosa per essere più competitivi. Ho appena guardato i tempi e abbiamo lo stesso passo di Colapinto...".