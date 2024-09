F1 | Sainz: "Qualche noia con i freni, ma la SF-24 qui è veloce"

Monza, Azerbaijan e Singapore. Prima della sosta estiva, Frederic Vasseur non aveva nascosto che questo trittico di gare avrebbe potuto vedere Ferrari in lotta per un buon risultato: per ora è arrivata una vittoria e un secondo posto, ma anche a Marina Bay la Rossa alza il tiro e si candida a lottare per le posizioni di vertice.

Ambizioni legittimate anche da quanto visto al venerdì, con una SF-24 nel complesso ben bilanciata e veloce su una pista che bisognerà continuare a tenere sott’occhio, data la pioggia che continuerà a far scivolare via la gomma posata dalle vetture nelle prove libere.

Se Charles Leclerc è riuscito ad essere estremamente rapido sin dalle primissime battute, Carlos Sainz ha incontrato qualche difficoltà in più nel trovare il tempo rispetto al compagno di squadra, con un gap di circa quattro decimi dal monegasco. L’aspetto interessante è che buona parte di questo svantaggio deriva da poche curve specifiche, come curva 8, la staccata di curva 13, dove oggi i due portacolori del team di Maranello hanno provato differenti traiettorie, e l’ultimo tratto che immette sul rettilineo finale.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images

Nel resto del giro, invece, il gap non sembra essere così ampio e marcato, segnale che lo spagnolo deve lavorare su qualche tratto specifico, con l’impressione che ci sia anche qualche differenza in termini di frenata e gestione della gomma sulla ricerca del tempo. Sainz ha infatti lamentato anche dei problemi con i freni durante la giornata: un problema che si era presentato anche a Baku, dove infatti gli era stato dato un nuovo set per la FP2, ma non è inusuale sentire i piloti del Cavallino lamentarsi del feeling con i freni.

“Quest'anno è stato un po' un problema per il nostro team, che si è imbattuto in alcuni problemi ai freni tendenzialmente il venerdì e oggi è toccato a me affrontare queste difficoltà. Avevo una sorta di inconsistenza nel comportamento dei freni per tutta la FP2, abbiamo avuto un sacco di problemi là fuori che ti creano delle difficoltà in termini di fiducia e preparazione del weekend”, ha detto Sainz durante le interviste spiegando cosa gli è successo.

“Quando non abbiamo questi problemi e quando facciamo dei giri puliti, siamo piuttosto veloci. Quindi non è una cosa che mi preoccupa, se riusciamo a mettere tutto insieme”, ha aggiunto lo spagnolo, prima di sottolineare comunque quanto la vettura abbia il potenziale per lottare per un risultati di primo livello nel resto del weekend. Il rivale principale, in questo momento, è chiaramente la McLaren e, più nello specifico, Lando Norris, il quale si è dimostrato il più veloce tra i due piloti “papaya”.

“Penso che abbiamo una macchina abbastanza forte per essere in lotta con Lando, che è molto veloce, e penso che Red Bull e Mercedes debbano ancora farsi vedere di cosa sono capaci. Quindi penso che ci aspetta un altro weekend interessante”, ha aggiunto il Ferrarista.