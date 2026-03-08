F1 | Leclerc terzo: "Buon podio, ma la mia SF-26 non è nella finestra giusta"

Charles Leclerc ha regalato il primo podio stagionale alla Ferrari nella gara d'esordio del 2026, il Gran Premio d'Australia, grazie a una buona prestazione complessiva.

Dopo un via bruciante, Charles è passato in testa in curva 1 e per 13 giri ha lottato ad armi pari con la Mercedes di George Russell. L'introduzione della Virtual Safety Car dopo il ritiro di Isack Hadjar ha portato Mercedes a fare entrambi i pit stop, mentre Ferrari ha proseguito. Quello è stato il momento spartiacque della gara.

"Di solito sono molto trasparente, nel senso che le mie emozioni si vedono molto bene. Ho il sorriso, ma non sono contento per niente. Sorrido perché è la prima gara di un anno molto lungo, ma non sono contento. Abbiamo tante cose da migliorare ed è normale e lo è per tutti", ha detto Leclerc a fine gara una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport.

"Tutti abbiamo avuto problemi e, forse, per certe cose noi ne abbiamo avuti meno. Mi viene in mente il primo giro dopo il via. Abbiamo visto tanti problemi per tutti. In questi momenti ci troviamo da soli, gli ingegneri non ci parlano in quei frangenti, poi al primo giro mentre battagliamo ci parlano. Non è facile. Tante cose da gestire, ma abbiamo fatto un buon lavoro".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Nonostante il podio sia un buon modo per iniziare a cancellare un 2025 molto difficile, Leclerc ha l'ambizione di fare meglio. Il suo passo gara, soprattutto alla fine del secondo stint, non lo ha convinto. Questo, a suo dire, sarebbe stato innescato da diversi cambiamenti d'assetto fatti nel corso del fine settimana che hanno portato la sua SF-26 fuori dalla finestra d'utilizzo ideale.

"Dal mio punto di vista non sono contento del passo che ho avuto. Devo fare meglio e oggi non ero al top. La strategia era un po' difficile dal punto di vista del passo, ma non ho avuto un weekend costruttivo, dove da Libere 1 a Libere 3 hai una macchina sempre migliore. Abbiamo fatto tanti cambiamenti d'assetto e quando ne fai così tanti non è una buona cosa. Infatti oggi la mia SF-26 non era nella finestra giusta d'utilizzo e ho fatto una gran fatica a finire la gara terzo. Lewis era più veloce di me verso la fine".

"A parte quello il podio è un buon inizio e oggi non siano 8 i decimi di distanza dalla Mercedes. Speriamo di chiudere questo gap in gara e in qualifica".

Uno dei grandi temi dei prossimi giorni riguarderà la partenza. Non tanto nell'atto in sé, quanto nella mancanza di energia nelle batterie che ha penalizzato - chi più, chi meno - diversi piloti della griglia. Tra questi anche Leclerc, sebbene sia stato comunque protagonista di uno stacco di frizione eccellente, trovandosi primo in curva 1 dopo un bello slalom tra Hadjar e Russell.

"Mi aspettavo che potessimo partire bene. Ma tutti abbiamo avuto grossi problemi in partenza. I piloti della Mercedes avevano le batterie a zero, la nostra era un po' sopra zero, ma mi sono accorto subito del problema è ho provato a gestire la situazione. Siamo usciti bene da una situazione complessa. Non capisco perché abbiamo avuto tutti lo stesso problema, dobbiamo capirlo. Poi però la battaglia con George è stata bella. E' stato bello essere primi per un po', poi però con il pit stop abbiamo perso terreno", ha concluso Charles.