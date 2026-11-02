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F1 | Leclerc: ecco perché è stato penalizzato di 5 secondi (e non 10) per il taglio al primo giro

La penalità rimediata dal monegasco per aver tagliato curva 4/5 ha pesato sul risultato di tappa della Ferrari. Le linee guida generalmente prevedono una sanzione di 10 secondi, ma i commissari hanno rimarcato come, oltre ad essere il primo giro, anche Hamilton non sia riuscito a restare entro la linea bianca, ritenendoli dei fattori mitiganti.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 2 nov 2026, 09:22

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

L'episodio tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton al primo giro del GP del Messico ha inevitabilmente acceso le polemiche. Il contatto tra i due Ferraristi è costato infatti alla Rossa una grande chance per centrare la vittoria, poi andata a Max Verstappen, e forse anche qualcosa in più. Un episodio finito immediatamente sotto la lente dei commissari, che al termine delle verifiche hanno inflitto al monegasco una penalità di cinque secondi.

Prima della gara, la FIA aveva infatti chiarito con un comunicato come sarebbero stati gestiti eventuali tagli di curva nel corso del primo giro. "Se una vettura lascia la pista mantenendo la posizione nei confronti di una o più vetture in stretta prossimità alle sue spalle, il vantaggio ottenuto verrà considerato duraturo, a meno che la posizione non venga restituita entro Curva 4 [in caso di uscita tra Curva 1 e Curva 3] oppure entro Curva 12 [in caso di uscita tra Curva 4 e Curva 6]".

Tuttavia, dopo aver tagliato curva 4/5 nel tentativo di attacco su Hamilton, Leclerc ha scelto di non restituire alcuna posizione, anche perché nel frattempo il britannico era stato sopravanzato da Max Verstappen, aspettandosi comunque una penalità per aver tratto un vantaggio dalla situazione.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Clive Mason / Getty Images

Dopo aver analizzato l'episodio, i commissari hanno infatti ritenuto Leclerc responsabile, seppur con delle attenuanti, infliggendogli una penalità di cinque secondi. Le linee guida FIA prevedono infatti una sanzione standard di dieci secondi per questo tipo di infrazione, ma riducibile a cinque con circostanze attenuanti, come nel caso specifico.

Secondo gli steward, sia Hamilton sia Leclerc sono arrivati alla staccata di Curva 4 a una velocità tale da non consentire a nessuno dei due di completare correttamente la curva, individuando di fatto in entrambi una responsabilità condivisa per la situazione perché entrambi hanno frenato il più tardi possibile per allungare la staccata.

Per avere diritto di traiettoria, chi attacca all'esterno deve essere in controllo ed essere certo di poter completare la curva dentro i limiti della pista. Tuttavia, dato che per i commissari Leclerc sarebbe comunque finito lungo data la tanta velocità portata in inserimento, non poteva rivendicare il diritto di traiettoria e, dopo aver tagliato la chicane tra Curva 4 e 5, avrebbe dovuto restituire la posizione.

Dato che l’episodio è accaduto nel primo giro e nemmeno Hamilton è riuscito a restare in pista dopo aver perso il posteriore, è stato deciso di ridurre la penalità da dieci a cinque secondi ritenendoli dei fattori mitiganti. Spesso, infatti, la FIA ha una mano più "leggera" con gli episodi al primo giro rispetto ad altri momenti della gara.

Cinque secondi che, ad ogni modo, hanno permesso a Verstappen di scavalcare Leclerc al pit stop con una lettura perfetta da parte del muretto Red Bull, che ha scelto di seguire il monegasco ai box per soffiare la testa della gara in corsia box e mantenere il primo posto fino alla bandiera a scacchi.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

“I commissari hanno stabilito che entrambe le vetture sono entrate in curva 4 a una velocità eccessiva e che, di conseguenza, nessuna delle due sarebbe stata in grado di percorrere la curva restando entro i limiti della pista. Lo dimostra il fatto che la vettura n. 44, che si trovava all'interno, ha dovuto a sua volta uscire di pista per completare la curva”, si legge nel comunicato dei commissari.

“La vettura n. 16 non aveva quindi diritto a rivendicare la curva, proprio a causa dell'eccessiva velocità d'ingresso. Il pilota ha poi completato il sorpasso uscendo dai limiti della pista e ciò giustifica l'assegnazione di una penalità”.

“La linea guida prevede una penalità base di 10 secondi. Tuttavia, come attenuante, è stato considerato il fatto che anche la vettura n. 44 si trovasse fuori pista all'interno della n. 16 e che l'episodio sia avvenuto nelle prime fasi del primo giro”.

Leclerc ha poi concluso la gara in quarta posizione, difendendosi stoicamente dagli attacchi di Lando Norris negli ultimi venti giri nonostante una gomma anteriore sinistra in condizioni critiche, compromessa da un bloccaggio alla ripartenza successiva alla bandiera rossa.

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