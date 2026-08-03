F1 | La FIA fa chiarezza sui problemi dei regolamenti 2026: ecco perché non è potuto intervenire prima

Con la prima stagione del nuovo ciclo tecnico di Formula 1 ormai giunta alla pausa estiva, è tempo di tirare le prime somme. I regolamenti del 2026, caratterizzati da una spinta senza precedenti sulla componente elettrica, hanno acceso un acceso dibattito sia all'interno che all'esterno del paddock.

Se da un lato la F1 sottolinea come il gradimento degli appassionati, monitorato ad esempio tramite la piattaforma Formula 1 Fan Voice, sia rimasto ampiamente positivo, dall'altro i piloti hanno espresso perplessità ben più severe.

Max Verstappen ha descritto i regolamenti sulle power unit come una "Formula E sotto steroidi" durante i test invernali in Bahrain, mentre Oscar Piastri ha parlato a Spa-Francorchamps degli "elementi di auto-apprendimento" delle power unit e di "griglie di partenza decise da computer che si comportano bene o male".

Dettaglio tecnico Aston Martin AMR26 Foto di: AG Photo

Interpellato da Motorsport.com per capire se le polemiche sollevate dai piloti negli ultimi mesi abbiano superato le previsioni della FIA, Tombazis ha risposto: "Penso che i piloti siano, per definizione, clienti piuttosto esigenti. Non credo ci aspettassimo che indorassero la pillola o che non dicessero quello che pensavano. Quindi dire che è stato più del previsto, no, non lo direi."

Secondo il direttore delle monoposto della FIA, anche le lamentele dei piloti sulla gestione dell'energia, sul super clipping e sugli algoritmi erano in linea con quanto la Federazione aveva previsto. "Voglio dire, avevamo anticipato molte di queste cose di cui si sono lamentati nei due anni precedenti al lancio della stagione. Abbiamo cercato di apportare alcune modifiche, ma siamo falliti a causa della governance in vigore. Quindi penso che fosse realisticamente lecito aspettarselo", ha aggiunto Tombazis.

La FIA ha cercato di ascoltare le critiche dei piloti prima del 2026

Se la decisione fosse spettata esclusivamente a Tombazis, i ritocchi ai regolamenti approvati per il biennio 2027-2028, pensati per transitare gradualmente a un rapporto di potenza 60-40, sarebbero stati introdotti con molto anticipo. "Penso che sia un po' un peccato aver dovuto aspettare di discuterne a maggio per arrivare a un pacchetto per il 2027 e il 2028. Penso che avremmo potuto idealmente farlo un paio d'anni prima e a quel punto non ci sarebbe stata tutta questa discussione".

Diversi piloti avevano già lanciato l'allarme sui potenziali limiti del nuovo regolamento motori ben prima del 2026. Il primo a farlo pubblicamente era stato proprio Verstappen durante il Gran Premio d'Austria del 2023, quando Motorsport.com gli aveva chiesto un parere sulle sue prime sessioni al simulatore con la nuova formula motoristica.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Questo ha forse alimentato l'impressione che la voce dei piloti sia rimasta inascoltata nei mesi antecedenti al 2026, ma Tombazis ci tiene a precisare come le cose siano andate diversamente. Secondo la FIA, le prime indicazioni erano state prese in considerazione, ma è stato il rigido quadro normativo a impedire una revisione dei regolamenti.

"Quando i costruttori (OEM) decidono di partecipare come produttori di PU, firmano un accordo di governance che è vincolante per tutte le parti, quindi la FIA, FOM e i produttori di PU. È simile a ciò che fa l'Accordo della Concordia per la parte relativa alle squadre", ha spiegato Tombazis.

"C'era un accordo di governance separato firmato nel 2022 per delineare fondamentalmente i requisiti per i produttori di PU durante gli anni 2023, 2024 e 2025. Questo prima dell'inizio del campionato, perché ci sono cose come i regolamenti finanziari per la prima volta."

Tra le altre cose, quell'accordo stabiliva che ai nuovi entranti non sarebbe stato consentito spendere somme illimitate di denaro per sviluppare le loro power unit: "Se un produttore di PU che non partecipava alla Formula 1, poniamo Audi, doveva comunque essere vincolato dai regolamenti e non venire da noi a dire: 'Beh, non stiamo partecipando, quindi possiamo spendere cinque volte tanto'. Sarebbe stato ingiusto. Quindi è per questo che c'era un accordo di governance che da un lato li costringeva a essere vincolati dai regolamenti, inclusi quelli finanziari e operativi".

Nikolas Tombazis, FIA Foto di: Kym Illman / Getty Images

Allo stesso tempo, quel documento ha reso molto più difficile per la FIA riaprire i regolamenti negli anni precedenti al 2026 senza ottenere una maggioranza qualificata. "D'altra parte ha posto dei limiti a quanto potessimo cambiare le cose unilateralmente come FIA. Pertanto, qualsiasi modifica doveva essere approvata da un numero significativo di produttori di PU. Quindi, per il tipo di modifiche che abbiamo fatto [a maggio], avevamo bisogno che almeno quattro di loro fossero d'accordo. E molto semplicemente, quattro di loro non sono stati d'accordo durante gli anni in cui abbiamo discusso alcuni aggiustamenti".

Sfide note dal 2022, ma con gare definite divertenti

Parte del motivo risiedeva nel fatto che la realtà dell'industria automobilistica appariva molto diversa all'epoca, con i costruttori che ponevano un'enfasi molto maggiore sull'elettrificazione. "Nel complesso, è sempre stato un obiettivo impegnativo avere una ripartizione della potenza vicina al 50-50 tra le due unità", ha detto Tombazis.

"Ma quella era una posizione molto importante per gli OEM partecipanti e, francamente, fondamentale per decidere se volessero essere in Formula 1 o meno. Non dimentichiamo che se non li avessimo avuti con noi, avremmo avuto solo due motoristi in Formula 1, il che penso sarebbe stato un problema. Quindi quel requisito di avere una parte elettrica molto più forte ha creato queste difficoltà".

Griglia di partenza della Sprint Foto di: Peter Fox / Getty Images

Tombazis ha chiarito che la FIA fosse conscia di tali criticità già nel 2022, un anno prima che Verstappen esprimesse pubblicamente i propri dubbi. Tuttavia, era ormai troppo tardi per stravolgere l'impianto dei regolamenti.

"Man mano che arrivavano le simulazioni nel 2022 o giù di lì, sapevamo che c'erano questi problemi, ma eravamo un po' troppo avanti lungo la strada per cambiare le cose e alcune persone avevano già impegnato troppe risorse. Quindi questo ci ha lasciato leggermente in svantaggio all'inizio della stagione, mentre ne discutevamo."

Tombazis ha concluso sottolineando che, nonostante tutto questo, le gare stesse hanno comunque offerto un buon spettacolo durante la prima metà della stagione. "Detto questo, penso che la maggior parte delle gare sia stata piuttosto emozionante, direi. Ci sono state parecchie battaglie. E direi persino che attualmente abbiamo ancora, non so se arriverei a definirlo dominio, ma abbiamo un chiaro vantaggio per un costruttore".

"In passato, quando avevamo una situazione del genere all'inizio di un nuovo ciclo regolamentare, le gare erano molto processionali. Ora penso che, nonostante la Mercedes abbia vinto la maggior parte delle gare, i Gran Premi siano stati comunque piuttosto emozionanti con parecchi stravolgimenti".