GP del Bahrain in Malesia: tutte le volte in cui la F1 ha corso sotto il nome di un altro Paese

L'annuncio che il ritorno della Formula 1 in Malesia quest'anno sarebbe stato marchiato come Gran Premio del Bahrain ha suscitato sia divertimento sia confusione.

Sepang, dopotutto, è stato il primo della generazione di moderni circuiti di F1 in Asia progettati da Hermann Tilke, rendendo la Malesia una presenza importante nel calendario. Anche dopo che il Paese ha rescisso il contratto con la FOM nel 2017, il circuito è rimasto popolare tra i fan, con molti che chiedono un ritorno nel contesto di un dibattito più ampio sul numero crescente di circuiti cittadini in calendario.

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Sepang si trova inoltre accanto all'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur, il principale scalo internazionale della Malesia. Marchiare quindi una gara in una delle sedi sportive più riconoscibili del Paese come Gran Premio del Bahrain è una proposta insolita.

Ma il conflitto in corso tra Stati Uniti/Israele e Iran ha creato una situazione insolita, con il Bahrain che mantiene i diritti di denominazione di una gara che non può ospitare entro i propri confini.

Sebbene l'accordo Malesia/Bahrain sia senza precedenti per alcuni aspetti, non è la prima volta che la F1 organizza una gara sotto il nome di un Paese diverso.

GP di San Marino

L'esempio più noto è il GP di San Marino. Disputata per la prima volta nel 1981, la gara prese il nome dalla minuscola nazione senza sbocco sul mare di San Marino, pur svolgendosi in realtà in Italia. Imola aveva persino ospitato il Gran Premio d'Italia nel 1980 mentre Monza era in fase di ristrutturazione, e quindi non disponibile. Ma quando il rinnovato tracciato di Monza fu pronto a ospitare di nuovo le gare l'anno successivo, la F1 dovette dare all'evento di Imola un altro nome per differenziare le due gare in Italia.

Curiosamente, quando l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari è tornato nel calendario di F1 nel 2020 durante la pandemia, alla gara è stata nuovamente data un'identità diversa in riferimento alla regione d'Italia in cui si trova.

Di conseguenza, Imola ha ora ospitato gare di F1 con tre nomi diversi: Gran Premio d'Italia, Gran Premio di San Marino e Gran Premio dell'Emilia Romagna.

GP del Lussemburgo

Il Lussemburgo ha un solo circuito permanente, che non è stato costruito secondo gli standard della F1. Viene utilizzato dal proprietario Goodyear principalmente per la formazione dei piloti, con una gara TCR nel 2016 a rappresentare il suo evento motoristico di maggior profilo.

Eppure, ci furono due occasioni negli anni '90 in cui il nome GP del Lussemburgo apparve in calendario. Entrambe le gare si disputarono in realtà al Nurburgring in Germania, a circa 80 km dal confine tra i due Paesi.

Era un periodo in cui la F1 stava vivendo un boom in Germania, con il successo di Michael Schumacher che spingeva la serie verso nuove vette nel Paese.

Dal 1995, la Germania iniziò a ospitare due round del campionato mondiale. L'evento di Hockenheim mantenne il nome di GP di Germania, mentre il Nurburgring divenne la sede di quello che veniva chiamato GP d'Europa. Ma i diritti di denominazione del GP d'Europa andarono a Jerez nel 1997, e la gara del Nurburgring finì per essere marchiata come GP del Lussemburgo per due anni.

Dal 1999, tuttavia, gli organizzatori del Nurburgring poterono marchiare di nuovo la loro gara come GP d'Europa, e il nome Lussemburgo scomparve dal calendario di F1.

GP di Svizzera

La Svizzera fu una delle sedi originali del campionato mondiale di F1, ospitando gare sul circuito di Bremgarten tra il 1950 e il 1954. In effetti, la Svizzera ospitava già importanti eventi motoristici nell'era precedente al campionato, con Auto Union (ora Audi) e Mercedes-Benz a dominare le prime edizioni del Gran Premio di Svizzera negli anni '40.

Ma tutto cambiò dopo il famigerato disastro di Le Mans del 1955 in Francia, con la Svizzera che vietò le corse su circuito per motivi di sicurezza. Col tempo, il tracciato di Bremgarten a Berna fu riconquistato dalla natura, e le corse automobilistiche non tornarono sul suolo svizzero fino alla visita della Formula E a Zurigo nel 2018.

Tuttavia, tra il 1955 e il 2018, due gare automobilistiche si disputarono sotto il nome di GP di Svizzera, solo che non si svolsero in Svizzera.

Una gara non valida per il campionato si disputò a Digione, in Francia, con il titolo di GP di Svizzera nel 1975, e l'evento fu promosso a gara a pieno punteggio quando tornò nel 1982. Fu a Digione che Keke Rosberg ottenne l'unica vittoria della sua campagna vincente per il titolo con Williams.

All'inizio di quest'anno, la Svizzera ha revocato del tutto il divieto sugli sport motoristici, avendo già concesso un'eccezione per le corse elettriche per permettere alla Formula E di ospitare eventi a Zurigo e Berna.

GP d'Europa 2016

Il GP d'Europa 2016 fu un'altra anomalia, anche se tecnicamente la gara non si disputò sotto la bandiera di un Paese diverso. Quando la Formula 1 fece il suo debutto per le strade di Baku nel 2016, l'evento fu marchiato come Gran Premio d'Europa anziché Gran Premio dell'Azerbaigian. Sebbene l'Azerbaigian sia comunemente descritto come un Paese transcontinentale che si estende tra Europa e Asia, la sua capitale Baku si trova a est del Grande Caucaso ed è generalmente considerata in Asia.

La decisione apparve quindi insolita, in particolare perché le precedenti edizioni del Gran Premio d'Europa si erano svolte su circuiti come Donington Park, Jerez, il Nurburgring e Valencia.

Dal 2017, la gara di Baku ha adottato la denominazione di GP dell'Azerbaigian, che continua a usare tuttora.