Ghini: "Correre per vincere e non morire: il DNA della F1 ora è altro"
Inauguriamo il mese di agosto e il sabato mattina di Motorsport.com con un nuovo appuntamento del nostro Candido, in compagnia di Franco Nugnes e Antonio Ghini che commentano i temi offerti dalla Formula 1 negli ultimi giorni...
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