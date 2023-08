F1 | Horner: "Ricciardo ha soddisfatto tutte le aspettative"

Ricciardo, che era il terzo pilota della Red Bull dopo la sua uscita dalla McLaren alla fine del 2022, è stato ingaggiato dalla scuderia gemella della Red Bull per sostituire Nyck de Vries in Ungheria.

Nelle due gare disputate prima della pausa estiva, il 34enne australiano ha dimostrato di aver ritrovato la sua competitività, superando il compagno di squadra Yuki Tsunoda in Ungheria e nella Sprint Shootout di Spa. Un tempo cancellato nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio, invece, gli è costato la possibilità di raggiungere la Q2.

Ha anche impressionato la squadra risalendo fino al 13° posto in Ungheria dopo essere caduto in fondo allo schieramento a causa di un contatto alla partenza. Ma non è riuscito a replicare la rimonta in Belgio, perché la squadra non è riuscita a trovare un modo per farlo uscire dal traffico. Nel frattempo, Tsunoda ha conquistato un prezioso punto con il decimo posto.

Parlando prima del weekend di gara, il team principal della Red Bull ha detto che Ricciardo ha soddisfatto tutte le aspettative che Red Bull ed AlphaTauri avevano riposto in lui.

"Penso che le abbia soddisfatte. Vedendo quello che ha fatto a Silverstone nel test Pirelli, credo che le aspettative siano cambiate e che abbia soddisfatto tutte le aspettative", ha detto Horner.

"Ha portato in AlphaTauri un'enorme quantità di esperienza e forse anche qualche indicazione, ovviamente con la sua esperienza di vincitore di Gran Premi. Si è comportato davvero molto bene".

Commentando la seconda gara di Ricciardo dopo il suo rientro a Spa, il direttore tecnico dell'AlphaTauri, Jody Egginton, ha dichiarato: "È stato più difficile per Daniel, perché ha trascorso buona parte della gara nel traffico".

"Non siamo riusciti a fargli prendere aria libera per mettere insieme una buona sequenza di giri, come era riuscito a fare in Ungheria con buoni risultati. È stato un peccato. Tuttavia, la sua ottima prestazione nella Sprint dimostra che stiamo facendo progressi".

Il team principal Franz Tost ha aggiunto: "Ci manca ancora un po' di carico sulla macchina, ma sono convinto che quando Daniel avrà preso confidenza con la vettura e gli pneumatici, farà un ottimo lavoro".

Ricciardo si è detto soddisfatto di come è iniziato il suo rientro, visto il poco tempo che ha avuto a disposizione sulla vettura finora. Ritiene che disputare due gare in più prima della pausa estiva sarà un vantaggio per lui quando la stagione 2023 riprenderà a fine agosto.

"Sono davvero contento di aver potuto fare queste due gare prima della pausa, perché mi danno qualcosa su cui riflettere, su cui costruire e su cui porre alcune domande al team", ha detto.

"Nove giorni fa non avevo ancora guidato questa macchina, quindi se metto tutto in prospettiva, penso che siamo a posto".