F1 | Horner: "Red Bull non ha più una coppia di piloti forte come i rivali"

In un Gran Premio del Qatar comandato praticamente dall'inizio alla fine dal neo-campione del mondo Verstappen, il compagno di squadra Perez è risalito fino al decimo posto dopo aver preso il via dalla pitlane, ma solo dopo aver incassato tre penalità di cinque secondi per aver superato i track limits in sei occasioni.

Tra le continue difficoltà di Perez, il team principal della Red Bull, Christian Horner ha detto che il suo pilota ha bisogno di sedersi e di "tornare alle basi" per ritrovare la fiducia in se stesso in vista del triplice appuntamento degli Stati Uniti, del Messico e del GP del Brasile.

Per il momento, però, ritiene che la Red Bull abbia perso un'accoppiata di piloti paragonabile a quella delle formazioni McLaren, Ferrari e Mercedes, sulla quale invece poteva contare all'inizio della stagione.

"Penso che con una macchina come la nostra, probabilmente si sta mettendo sotto pressione", ha detto Horner. "La cosa più importante per noi era vincere entrambi i campionati (piloti e squadre). E l'abbiamo fatto".

"E poi, la cosa migliore sarebbe avere entrambi i piloti al primo e al secondo posto. La Mercedes ha una coppia di piloti forti, la McLaren altrettanto, la Ferrari ha una coppia di piloti molto unita".

"Credo che questo sia accaduto anche a noi all'inizio dell'anno. Ma man mano che la stagione è andata avanti è diventato più complicato. Dobbiamo solo riportare Checo alla forma migliore di cui è capace".

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner ritiene che sia la condizione mentale di Perez, più che quella fisica, a frenarlo attualmente, anche se il messicano sta lavorando con un mental coach.

Quando gli è stato chiesto se fosse preoccupato di portare una coppia di piloti mal assortita nel prossimo anno, con Perez sotto contratto per il 2024, Horner ha aggiunto: "La frustrazione è che sappiamo cosa Checo è stato capace di fare".

"Naturalmente, l'anno scorso e quest'anno ha contribuito in modo significativo al campionato costruttori. Vogliamo disperatamente che ritrovi la sua forma e come squadra ne abbiamo bisogno".

"Non possiamo permetterci questa grande differenza perché se, come ci si aspetta, l'anno prossimo la griglia continuerà a restringersi a livello di valori, abbiamo bisogno che entrambi i piloti siano al top".

Horner ha ribadito che la Red Bull "darà tutto il supporto possibile" per aiutare Perez, anche se si vocifera che la squadra potrebbe cambiare la sua formazione di piloti all'inizio del prossimo anno.