F1 | Horner punge: "Piastri crea bei mal di testa alla McLaren"

Red Bull, oggi, è un team forte con le armi spuntate. La McLaren è diventata il riferimento della Formula 1 odierna e a Baku, grazie alla vittoria di Oscar Piastri e al quarto posto di Lando Norris, ha agguantato la prima posizione nel Mondiale Costruttori. Una cosa che non accadeva da oltre 10 anni.

Le MCL38, ora, sono le vetture di riferimento e sia Lando Norris che Oscar Piastri hanno vinto 2 gare a testa. Una cosa ottima per la squadra di Woking, che è ora in fuga, lanciata verso l'iride Costruttori. Ma non lo è per quanto riguarda la rincorsa al Mondiale Piloti.

Lando Norris, primo inseguitore di Max Verstappen, ha ancora 59 punti da recuperare sull'olandese e, sebbene McLaren abbia sottolineato come da ora in poi Piastri aiuterà Lando qualora serva, l'australiano vince ed è in un grande momento.

Christian Horner, team principal della Red Bull, non avendo carte da giocare in pista, prova a usare la psicologia. Il dualismo tra Norris e Piastri, nonostante le ormai celebri Papaya Rules, potrebbe essere forse l'unico neo capace di far commettere errori alla McLaren in un momento in cui sembra essere lanciatissima verso almeno un titolo 2024.

"Penso che Piastri stia causando loro dei problemi perché sta vincendo delle gare. E sta facendo un ottimo lavoro. È stato come quando Daniel Ricciardo è arrivato da noi, doveva chiaramente essere il numero due di Sebastian Vettel, e quell'anno ha vinto tre gare contro nessuna di Sebastian. A volte questo ti fa venire il mal di testa".

Il team McLaren festeggia la vittoria in gara di Oscar Piastri, McLaren F1 Team Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

"Di sicuro, hanno insegnato a Oscar con l'aspettativa, come hanno fatto la Mercedes con George e la Ferrari con Carlos, di avere una risorsa principale e una risorsa di supporto, e ovviamente quando il secondo pilota inizia a superare il primo, si tende ad avere un bel mal di testa".

Horner sottolinea come, a suo avviso, la strategia migliore sia non avere 2 piloti dello stesso calibro in squadra. Meglio avere due piloti con compiti ben definiti sin dall'inizio o, almeno definire i ruoli a metà stagione per non compromettere la rincorsa a eventuali titoli.

"Avere due piloti molto forti è un problema da gestire, di quelli belli. Ma anche difficile, perché si divide la squadra e le regole tra loro diventano complicate. Tutti sanno probabilmente chi è il numero uno e il numero due, ma se non si è in prima linea con i piloti, si finisce per fare confusione".

"Quindi penso che in una gara, una gara qualsiasi, ovviamente all'inizio della stagione è tutto aperto, ma certamente quando si arriva circa a metà della stagione, bisogna scegliere il pilota su cui puntare, soprattutto se si è in lotta per il Mondiale".

Insomma, persa la forza tecnica e prestazionale, a Milton Keynes inizia la guerra psicologica nei confronti dei diretti rivali. In McLaren, questa McLaren, non sono così abituati a certe pressioni. Vedremo se queste parole avranno effetto o se, invece, gli uomini di Andrea Stella riusciranno a essere superiori e a portare a termine il grande cammino che hanno iniziato da diversi mesi a questa parte.