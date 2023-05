F1 | Horner: "Nessun passaggio di ingegneri top da Red Bull a Ferrari"

Prima del Gran Premio dell’Azerbaijan è arrivata la conferma del passaggio di Laurent Mekies all’AphaTauri nel ruolo di Team Principal, anche se in una data non ancora precisata. L’annuncio da parte della squadra faentina è giunto quasi come una sorpresa per la Scuderia di Maranello, che non ha ancora trovato l’accordo per la risoluzione anticipata del contratto con l’ingegnere francese.

Sebbene la Ferrari non voglia bloccare del tutto il passaggio, il Team Principal della Scuderia Fred Vasseur, infastidito dalla tempistica dell'annuncio dell'AlphaTauri, si è dimostrato riluttante a fare i salti mortali per accogliere il passaggio con la rapidità auspicata dalla squadra rivale. Negli ultimi giorni si è ipotizzato che, per sbloccare la situazione, Ferrari e Red Bull potessero giungere a un accordo favorevole per entrambi le parti, magari sbloccando il passaggio di alcuni ingegneri verso Maranello previsto nei prossimi mesi.

Come anticipato da Motorsport.com, di recente la Ferrari ha avviato una campagna di reclutamento per attirare personale, compresi gli ingegneri aerodinamici, da altri team, tra cui diversi proprio della Red Bull. Tuttavia, nonostante gli accordi siano stati stipulati, la Ferrari non potrà avere a disposizione questi ingegneri ancora per un po' di tempo a causa dei periodi di congedo obbligatorio.

Laurent Mekies, Racing Director, Scuderia Ferrari Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Per il momento Ferrari non si è ancora voluta esporre sulla questione, limitandosi a spiegare che l’obiettivo è quello di garantire a Mekies l’opportunità di fare un avanzamento di carriera senza trattenerlo, ma con le giuste modalità dato che il francese ha ancora un lungo contratto con il Cavallino.

Molto più diretto, invece, è stato Christian Horner, che ha voluto mettere a tacere le voci secondo cui alcuni ingegneri di spicco della squadra di Milton Keynes sarebbero in procinto di lasciare l’Inghilterra in direzione Maranello: “Ci sono molte speculazioni. Ci sarà uno scambio di personale per Laurent Mekies? Non abbiamo ostaggi, quindi in termini di personale che si dovrebbe trasferire in Ferrari, certamente a livello senior o medio non c'è nulla di programmato”.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Le persone che sono state menzionate in relazione alla Ferrari sono venute a trovarmi la scorsa settimana e hanno espresso la loro incredulità nei confronti di alcune di queste voci. Ma è la Formula 1. Comunque, non è previsto l'ingresso di alcun membro senior del nostro team a Maranello”, ha aggiunto il Team Principal della Red Bull nella conferenza stampa dedicata ai team.

In merito al weekend di Miami, Horner ha giocato come spesso accade di pretattica, ponendo l’accento sulle possibili incognite date dal nuovo asfalto e da uno scroscio di pioggia improvviso tra sabato e domenica: “Pensiamo che Ferrari possa essere competitiva, si dovrebbe adattare a loro soprattutto in qualifica. Sarà interessante vedere come reagirà questo nuovo asfalto in gara e c’è il rischio di pioggia domani e domenica, potrebbe essere una lotteria. Pensiamo che Ferrari possa essere veloce, sarà interessante vedere come si evolverà il weekend”.