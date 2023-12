F1 | Horner: "Dovrebbe essere Perez a perdersi il posto per il 2025"

Sergio Perez ha vissuto una stagione da montagne russe, iniziando in maniera decisa, ma accusando poi un momento di evidente crisi prima di riprendersi nella parte conclusiva del campionato, chiudendo da vice-campione.

La Red Bull ha confermato il messicano anche per la stagione 2024, ma ha detto chiaramente che vuole che lotti con più costanza per le posizioni di vertice se vuole che gli venga offerto un nuovo contratto.

Tuttavia, la squadra di Milton Keynes si prenderà il suo tempo prima di decidere, soprattutto perché ha opzioni come Daniel Ricciardo che possono essere inserite nel mazzo in caso di necessità. Inoltre, ha ribadito di non avere fretta di scegliere il nome del pilota che affiancherà Max Verstappen nel 2025.

Parlando delle riflessioni del team su cosa fare con Perez dopo il prossimo anno, il team principal Christian Horner ha detto: "Penso che ci troviamo in una posizione di lusso e quindi non abbiamo fretta. Abbiamo un sacco di opzioni, ma credo che dovrebbe essere Checo a perdersi il sedile".

"E' lui che sosteniamo. E' il nostro pilota per il 2024. Se l'anno prossimo farà un ottimo lavoro, non c'è motivo per non prolungarlo fino al 2025. Ma la scelta si baserà esclusivamente sui risultati che otterrà".

Horner ha dichiarato che, dato che si prevede che il prossimo anno i rivali si avvicineranno alla Red Bull, è essenziale che entrambe le vetture massimizzino le prestazioni.

Questo è in contrasto con quanto visto per gran parte del 2023, quando Verstappen è stato costantemente in vetta, mentre Perez si è trovato spesso e volentieri in difficoltà e a battagliare con vetture meno competitive.

Photo by: Red Bull Content Pool Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Horner ha ammesso che correre accanto a Verstappen non è facile per nessuno, ma questa non deve essere una scusa per non avere una seconda vettura competitiva.

"Penso che essere il compagno di Max sia difficile e che si debba avere una certa determinazione e caratterere per essere pronti ad affrontarlo. Ma quando le prestazioni di tutti convergono, è inevitabile volere le due vetture il più vicine possibile tra loro".

"Checo ha avuto un ottimo passo di gara in molte occasioni, quindi le prestazioni in qualifica sono probabilmente l'area su cui si deve concentrare durante l'inverno. Ma è perfettamente consapevole di dover migliorare su questo aspetto per non ritrovarsi sempre a partire così indietro".

Horner ritiene che il problema delle qualifiche derivi semplicemente dal fatto che Perez abbia bisogno di prendere più confidenza con la vettura. Cosa fondamentale per riuscire a sfruttare al massimo il potenziale delle gomme.

"Alla fine si tratta di una questione di fiducia", ha detto Horner. "E' la capacità di estrarre il massimo quando si monta un set di gomme nuove ed il grip è quello ottimale. E all'inizio dell'anno questo gli riusciva molto bene".

"Se si guarda al Bahrain, era veloce. Se si guarda alle sue prime gare, in Arabia Saudita ha fatto la pole e in Azerbaijan è stato eccezionale per tutto il weekend. Lo stesso a Miami in qualifica. Poi le cose hanno cominciato ad evolversi. Ma credo che si concentrerà molto su questo aspetto, perché sa che è un elemento fondamentale per il prossimo anno".