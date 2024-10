F1 | Honda si aspetta conflitti con Newey in Aston, ma è preparata

Il 2025 rappresenterà un anno importante, sia per Adrian Newey che per Aston Martin. Il leggendario progettista, infatti, chiuderà il suo percorso in Red Bull per approdare al team di Silverstone, dove si unirà alla sfida delle monoposto 2026.

L'arrivo di Newey alla scuderia di Silverstone per il prossimo anno è stato rivelato a settembre dopo mesi di speculazioni. Il britannico aveva annunciato la sua partenza dalla Red Bull all'inizio della stagione dopo quasi due decenni di collaborazione con la squadra di Milton Keynes, divenendo così uno dei membri chiave dello staff che negli ultimi anni ha cercato lavoro altrove.

In Aston Martin, Newey ritroverà Honda, che si dice pronta e "preparata ad affrontare alcuni conflitti" con il progettista. Infatti, Honda ha già avut modo di lavorare con Newey quando era in partnership con la Red Bull dal 2019, diventando dal 2022 un partner tecnico del costruttore vincitore del campionato del mondo.

Il matrimonio ha affrontato il problema più grande che hanno i team diversi da Ferrari, Mercedes e Alpine: i requisiti dei progettisti del telaio e quelli del team di progettazione della power unit possono spesso scontrarsi, il che significa che è necessario scendere a compromessi piuttosto che avere un processo di costruzione armonioso. Nonostante ciò, Red Bull e Honda hanno vinto ogni campionato piloti dal 2021 e hanno conquistato il titolo costruttori nelle ultime due stagioni.

L'Aston Martin dovrà affrontare lo stesso compito quando si alleerà con Honda per la nuova era di regolamenti tecnici della F1 nel 2026, ma parlando con Motorsport.com in un'intervista esclusiva, il presidente della Honda Racing Corporation Watanabe ha detto di sperare che l'arrivo di Newey possa innescare una replica dei risultati ottenuti dal marchio giapponese in questo decennio con la Red Bull.

Lawrence Stroll, Toshihiro Sanbe,,Presidente e CEO Honda Motor, Koji Watanabe, Presidente di Honda Racing Corporation,,Martin Whitmarsh Foto di: Motorsport.com Giappone

"Siamo lieti di vedere che Aston Martin sta compiendo passi costanti per rafforzare la propria competitività come squadra", ha dichiarato Watanabe.

"Siamo molto incoraggiati dal fatto che abbiano solidificato la loro struttura manageriale, compreso il coinvolgimento di Newey. Ho già lavorato con Newey e ha una passione incredibile per la costruzione di auto che siano veloci. Mentre noi costruiamo la PU e loro costruiscono il telaio della vettura, ci sono momenti in cui le nostre visioni non sempre si allineano".

"In questi casi, ci sono conflitti tra ciò che vuole il team del telaio e ciò che vuole il team della PU, ma insieme siamo riusciti a creare la migliore auto del mondo".

"Con Newey alla Aston Martin, mi aspetto che si presentino sfide simili, ma spero che questo porti il team Aston Martin Honda a diventare il migliore del mondo. Siamo pronti ad affrontare alcuni conflitti. Naturalmente, non si tratta solo di Newey".