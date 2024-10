F1 | Mercedes: Antonelli al posto di Hamilton nelle FP1 in Messico

Tocca di nuovo ad Andrea Kimi Antonelli. Il 18enne che il prossimo anno prenderà il posto di Lewis Hamilton in Mercedes, e lo farà da pilota titolare, scenderà in pista in questo fine settimana sul tracciato Hermanos Rodriguez per prendere parte al primo turno di prove libere del Gran Premio di Città del Messico.

Antonelli girerà al volante della Mercedes W15 - quest'anno vincitrice di tre gran premi - e lo farà prendendo il posto del 7 volte campione del mondo. Di fatto anticipando la staffetta che avverrà alla fine dell'anno, con Lewis diretto a Maranello e Andrea che prenderà il suo posto a Brackley.

Per il giovane bolognese, questa sarà la seconda occasione di guidare la W15 in un fine settimana di gara di Formula 1. Era già capitato a settembre, quando Andrea girò nelle Libere 1 al Gran Premio d'Italia, all'Autodromo di Monza.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

In quell'occasione, dopo pochi giri, Andrea finì contro il muro alla parabolica dopo aver perso il posteriore della monoposto in ingresso curva. Un eccesso di foga mentre era già intento a spingere e siglare i migliori parziali provvisori della sessione. Un errore di gioventù di cui avrà fatto tesoro.

"Non vedo l'ora di guidare nelle Libere 1 di fare la mia parte per aiutare il team nell'iniziare bene il fine settimana del Messico", ha dichiarato Andrea. "Per me si tratterà di una pista nuova, ma mi sono preparato duramente per essere pronto. L'altitudine renderà tutto unico ma la sfida è davvero bella. Voglio ringraziare il team per avermi dato questa opportunità di contribuire al lavoro che fa".

Toto Wolff, team principal Mercedes, ha aggiunto poche parole, ma certamente vere: "Non vediamo l'ora di vedere scendere in pista Andrea in questo fine settimana. Continuerà il suo programma di sviluppo in pista in Messico".