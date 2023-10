F1 | Hamilton promuove i cordoli: "Utili contro i track limits"

Dietro al poleman Max Verstappen, che centrerà il suo terzo titolo se otterrà tre punti nella gara Sprint di sabato a Losail, i piloti della Mercedes - George Russell e Hamilton - hanno conquistato il secondo e il terzo posto nelle Qualifiche di venerdì sera.

Ma il duo è salito in cattedra solo dopo che i più veloci ragazzi della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, si sono visti cancellare all'ultimo i tempi della Q3 per violazione dei limiti della pista.

Parlando nella conferenza stampa a seguire, Hamilton ha affermato che Norris avrebbe dovuto essere lì al suo posto, sottolineando che i cordoli del Qatar, che puniscono immediatamente i piloti che vanno larghi, rappresentano un modello che la FIA potrebbe prendere in considerazione per eliminare i problemi dei track-limits in altre sedi.

In teoria, questo eviterebbe qualsiasi confusione durante la finestra che la FIA richiede per cancellare i tempi sul giro e stilare la classifica di conseguenza.

George Russell, Mercedes-AMG, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Penso che questi nuovi cordoli siano fantastici - ha detto il sette volte Campione del Mondo - Quando ieri ho fatto il giro della pista in motorino, ho pensato che fossero piuttosto grandi. Ma credo che siano davvero ottimi. Quando si supera il punto più alto del cordolo si perde tempo, quindi non credo che su questa pista sia necessario avere dei track-limits".

"È una cosa che i nuovi commissari hanno introdotto un paio di anni fa. Lando dovrebbe essere qui al posto mio. Penso che questi cordoli siano un buon insegnamento. Possiamo portarli su un sacco di altre piste".

Durante il GP d'Austria, all'inizio di questa stagione, la FIA ha dovuto passare al setaccio oltre 1200 possibili infrazioni ai limiti della pista, riscontrando 83 casi e applicando 15 penalità.

Hamilton ha affermato che il layout di Lusail, che prevede che i piloti perdano comunque del tempo per essere andati larghi, sarebbe utilizzabile in altri circuiti per evitare che si verifichino scenari simili.

"Ovviamente la MotoGP [che corre a Losail] è a posto con questi cordoli e possiamo averli anche in Austria, per esempio. Quando ci si va sopra, si dovrebbe essere in grado di sfruttarli il più possibile, ma quando si superano si perde tempo. Quindi, non dovrebbe essere la linea bianca a delimitare la pista, ma comunque non sta a me decidere".

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen ha aggiunto: "Penso che questi cordoli siano un po' meglio. Non credo che le persone che sono andate larghe abbiano guadagnato tempo".

"È solo un po' fastidioso perché se si va un po' più larghi, si tocca e si danneggia potenzialmente il fondo, perdendo sicuramente tempo. Credo che questo sia già un grande vantaggio rispetto all'ultima volta che siamo stati qui".