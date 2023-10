F1 | Sainz: "Non sono stupito di non essere entrato in Q3"

Il weekend del Gran Premio del Qatar non sarebbe potuto cominciare peggio per Carlos Sainz. Anche se siamo solamente a venerdì, la sensazione è che la domenica del pilota della Ferrari sia già stata compromessa. Con il nuovo format dei fine settimane con le Sprint, sono le qualifiche del venerdì a designare la griglia di partenza della gara lunga, e le cose sono andate davvero male per lo spagnolo.

Su una pista resa molto insidiosa dal nuovo asfalto e da un vento molto forte, che continuava a portare la sabbia del deserto in pista, il figlio d'arte non è riuscito ad instaurare il giusto feeling con la sua SF-23. Il problema è stato soprattutto con il posteriore e la situazione è peggiorata quando è arrivato il buio ed è calata anche la temperatura.

In queste condizioni, Carlos non è riuscito ad esprimersi al meglio e alla fine si è ritrovato eliminato al termine della Q2, che aveva concluso addirittura con il 13° tempo. Poi ha ereditato il 12° posto sulla griglia di domenica grazie ad un tempo cancellato alla Red Bull di Sergio Perez, come lui rimasto fuori dal segmento decisivo della qualifica. La cosa particolare è che la delusione non è sembrata neanche troppa per lui, che sembra quasi che si aspettasse questa debacle.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ho avuto delle qualifiche molto difficili fin dall'inizio, ho faticato tantissimo con il bilanciamento. Il posteriore era molto instabile. Nelle prove libere riuscivo ad 'accendere' le gomme e ad avere un grip decente con questo nuovo asfalto. Ma poi, con le temperature più basse, non riuscivo a trovare grip, quindi ho sofferto tantissimo e non sono sorpreso di non essere entrato nella Q3", ha detto Sainz alle interviste di rito.

Se non altro, domani ci sarà la possibilità di provare a riscattarsi, perché la Shootout Sprint, la qualifica che stabilisce la griglia della Sprint, si disputerà in condizioni simili a quelle delle prove libere, nelle quali le Ferrari erano state seconda e terza. Per questo c'è almeno un pizzico di fiducia di poter fare meglio. Anche perché fare peggio sarebbe dura.

"Speriamo di trovare una svolta domani nella Sprint e di avere un sabato migliore. Però sicuramente domenica sarà complicato dovendo partire così indietro su una pista difficile per i sorpassi. Ora sono concentrato sul cercare di fare meglio domani", ha concluso.