F1 | Hamilton: "Giornata bruttissima, a più di 1" dai primi"

Il casco tutto cromato (che però deve ancora usare) portato per il Gran Premio del Giappone rischia di essere la cosa più bella del fine settimana per Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del mondo è stato protagonista di una giornata definita da lui stesso "molto brutta", in cui le W14 sono apparse lontane parenti delle monoposto che hanno insidiato Ferrari e McLaren al Gran Premio di Singapore andato in scena appena lo scorso fine settimana.

Hamilton, nel secondo turno di prove libere sulla pista di Suzuka, non è andato oltre il 14esimo tempo, staccato di 1"141 dal miglior crono fatto siglare, neanche a dirlo, dalla Red Bull RB19 di Max Verstappen. Già nelle Libere 1 le cose erano andate per il verso sbagliato, con un distacco superiore ai due secondi.

Ora Mercedes dovrà lavorare molto sul bilanciamento della W14 numero 44, considerando che la gemella, quella di George Russell, almeno sul giro secco si è attestata al quinto posto, staccata di 91 millesimi di secondo dal quarto tempo di Carlos Sainz Jr. e apparentemente in piena lotta per il podio con Ferrari e la McLaren del solito Lando Norris.

"Le cose non sono andate meglio nelle Libere 2", ha subito affermato Hamilton al termine del secondo turno di prove libere di oggi. "E' stata proprio una brutta giornata, se devo essere onesto. Abbiamo faticato tantissimo in pista. Eravamo a due secondi nella prima sessione e siamo a più di un secondo dai migliori nelle Libere 2. Stiamo lavorando per cercare di sistemare la macchina, sistemare il bilanciamento".

Hamilton ha sottolineato come le curve veloci siano uno dei principali talloni d'Achille delle Frecce Nere. Ecco perché la sua fiducia nel poter fare meglio rispetto a oggi non è così marcata come invece vorrebbe.

Laconico inoltre il commento sulle speranze di vittoria, che però non è così fuori luogo se si pensa che appena la settima scorsa Lewis ha chiuso sul podio, a un passo dai due piloti che lo hanno preceduto.

"Si tratta di capire cosa non stia funzionando. Nell'ultima gara eravamo più vicini, ma non c'erano tanti tratti ad alta velocità. C'era solo una curva ad alta velocità, ma non era così veloce come quelle che abbiamo qui a Suzuka. Ricordo che a Silverstone non siamo stati molto veloci".

"E' un'area su cui dobbiamo lavorare per cercare di migliorare la macchina e non surriscaldare tanto le gomme. Ci lavoreremo durante la notte e cercheremo di cambiare le cose per domani. Sicuramente non vinceremo questo fine settimana, ma se riuscirò a risalire più in alto in classifica sarò contento. George, per esempio, non ha fatto un giro così brutto".