F1 | Gasly chiede coerenza ai commissari: "Stroll da penalizzare"

I due si sono incrociati alla Stowe, con Stroll che ha superato Gasly per l'11° posto andando oltre i track limits, prima che i due si scontrassero alla Club più tardi nella gara.

Il contatto ha causato a Gasly danni terminali alle sospensioni, mentre Stroll ha ricevuto una penalità di cinque secondi per aver causato la collisione.

Alla domanda di Motorsport.com su cosa fosse successo durante la battaglia tra i due, Gasly ha risposto: "Per me era abbastanza chiaro ed è sempre stato nel regolamento che non può lasciare la pista e guadagnare un vantaggio".

"Da tutto quello che ho visto, lui aveva quattro ruote fuori pista mentre mi sorpassava, e questo è guadagnare un vantaggio".

"Lo scorso fine settimana ho perso 15 secondi per i track limits, oggi perdo una posizione perché qualcuno esce di pista e nessuno dice nulla".

"In Formula 2, Victor Martins era in testa e si è beccato una penalità di cinque secondi per la stessa identica cosa, quindi sono estremamente confuso su ciò che sta accadendo al momento".

"E poi cambia ancora con quello che succede dopo... Sono tornato dietro di lui, sono riuscito a passarlo all'esterno della curva 7, dopo che sono riuscito a passare Carlos lì, lui mi ha ripassato".

"E poi Lance ci ha tolto dalla gara all'ultima chicane. Sono estremamente deluso perché la prima parte della gara era andata bene".

"Stavamo inseguendo Fernando, c'era una buona velocità. Mi mancava solo un po' di velocità in rettilineo per provare a fare un sorpasso su di lui, ma era comunque bello essere in quel gruppo, e poi tutti i nostri sforzi sono stati rovinati da quello che è successo dopo. Sono molto deluso".

Pierre Gasly, Alpine A523, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

E ha aggiunto: "Se esci dalla pista, devi restituire la posizione. È così semplice".

"Se provi e vedi che sei uscito di pista, devi restituire la posizione, ed è così che mi è stato detto dalla FIA. Ho pagato il prezzo in diverse situazioni".

"Non è giusto non avere questa costanza. Ora, nella prossima gara, suppongo che sia consentito uscire dalla linea e dalla pista per sorpassare qualcuno".

"E poi, all'improvviso, ti ritroverai con una penalità di cinque secondi. Quindi non riesco a capire. E Non mi sembra giusto".

"È bianco o nero. Con i track limits, è bianco e nero, o sei in pista o sei fuori pista. Se si esce dalla pista e si guadagna un vantaggio, si incorre in una penalità di cinque secondi o si restituisce la posizione".

"Succede sempre. Ed è successo con Victor questa mattina. Quindi è solo che non lo capisco".

Pur ammettendo che "potenzialmente" avrebbe potuto lasciare a Stroll più spazio all'esterno, Gasly ha detto di avergli dato spazio per lasciare almeno una ruota sulla linea, ma che il canadese "non l'ha fatto".

Gasly poi ha detto che parlerà con la FIA per ottenere chiarimenti dopo l'incidente, perché "deve essere tutto chiaro" e ha anche detto che discuterà dell'accaduto con Stroll.

"Stiamo correndo a 350 km/h, al momento... sai, situazioni diverse", ha detto. "La scorsa settimana siamo stati penalizzati per cose che non ci hanno fatto capire bene".

"E in questa situazione, non appena l'ho visto uscire dalla pista, ho pensato che mi avrebbe restituito la posizione. E ho passato tre giri dietro perdendo tempo nel suo cambio, dove non avrei dovuto essere".

"Quindi sì, chiedo solo coerenza. Se questo è consentito, bene. Ma deve essere permesso a tutti".