Podcast | Chinchero: "Ferrari non ha sfruttato il suo potenziale" In questo nuovo episodio podcast firmato Motorsport.com, Roberto Chinchero e Beatrice Frangione analizzano i temi offerti dall'appuntamento della Formula 1 in Gran Bretagna. Se la McLaren è la grande sorpresa del weekend, Ferrari è la grande delusione: a causa di una strategia troppo conservativa, la rossa non ha saputo sfruttare il potenziale di SF-23 in crescita...