F1 | Ferrari: Norris è una speculazione, il mercato non è partito

Il mercato Ferrari al momento non esiste. La squadra del Cavallino non ha iniziato a parlare di rinnovo con Charles Leclerc e Carlos Sainz, vale a dire i due piloti nella lista prioritaria per l’allungamento del contratto: è pensabile che le prime chiacchiere potranno fare seguito al GP d’Italia a Monza, non prima.

Le voci di questi giorni, quindi, da Maranello nemmeno vengono prese in considerazione e commentate: Lando Norris, strepitoso secondo nel GP di Gran Bretagna con la rinata McLaren, è stato subito messo sulla rampa di lancio dal blog di Joe Saward, accostando l’interessamento della Scuderia a quello della Red Bull.

Lando Norris riceve i complimenti di Zak Brown dopo il secondo posto di Silverstone Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

A Silverstone si era visto Mark Berryman, il manager che segue Norris, parlare fitto fitto con Helmut Marko, dando corpo le voci che lo stesso consulente austriaco aveva alimentato, ammettendo che il britannico è il giovane più forte e che avrebbe il privilegio di andare d’accordo con Max Verstappen.

L’inglese, pupillo di Zak Brown, è un punto fermo della squadra di Woking e Lando ha un contratto in essere valido fino al 2025, per cui le speculazioni inglesi possono essere utili a far crescere le quotazioni di Lando e nulla più.

Norris, dunque, non rientra nei piani Ferrari perché l’aria che tira a Maranello è che si voglia arrivare a un prolungamento della coppia esistente che, al di là di alcuni sterili nervosismi registrati recentemente, è ampiamente collaudata e ben affiatata. La Scuderia, quindi, non sembra impegnata sul mercato.

Alexander Albon, Williams Photo by: Erik Junius

Anche le speculazioni su Alexander Albon, che si è rilanciato al volante della Williams dopo la stroncatura ricevuta da Milton Keynes, non portano da nessuna parte. L’anglo-thailandese non ha risposto picche alla chiamata della Red Bull (il solito Marko l’avrebbe “sondato” per prendere eventualmente l’abitacolo di Sergio Perez) perché preferirebbe aspettare che si apra una porta a Maranello. Con Leclerc e Sainz saldamente al loro posto non ci sono speranze di cullare delle illusioni che nulla hanno di concreto.