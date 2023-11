F1 | Ferrari: Leclerc stop dall'elettronica, non dall'idraulica

Non sarebbe stato un problema di idraulica, ma a causare il black out della Ferrari SF-23 di Charles Leclerc nel giro di formazione del GP del Brasile sarebbe stato un guaio elettronico partito, probabilmente, da una elettrovalvola del cambio o del brake-by-wire.

Si capirebbe, dunque, il perché il pilota monegasco abbia patito un bloccaggio al retrotreno, prima che la centralina facesse scattare una mappa di protezione che ha messo in recovery le varie funzioni meccaniche: la power unit e il sistema idraulico. Il motore si è spento, mentre tutti gli ausili hanno smesso istantaneamente di funzionare, per cui Charles si è trovato senza idroguida (che ha reso lo sterzo durissimo), trasmissione, differenziale e brake-by-wire.

Impossibile per il pilota, che doveva schierarsi in prima fila accanto al poleman, Max Verstappen, controllare la rossa, ed è stato inevitabile che la SF-23 finissse senza controllo contro le protezioni. Leclerc prima di abbandonare l’abitacolo aveva provato a fare un reset dell’elettronica per valutare se ci fosse la possibilità di rimettere in moto.

Charles Leclerc, Ferrari contro le barriere della curva 6 nel giro di formazione del GP del Brasile

La Ferrari, come altre monoposto, utilizza la MGU-K come avviatore per cui il pilota ci ha provato, prima di valutare gli eventuali danni alla sospensione e all’aerodinamica. Subito dopo il via della gara era scattata la bandiera rossa per l’incidente che aveva coinvolto Alex Albon, Kevin Magnussen oltre a Oscar Piastri e Daniel Ricciardo e c’era la recondita speranza di far ripartire Charles.

La power unit per qualche istante ha dato segni di risveglio, ma la protezione si è riattivata spegnendo nuovamente tutto. La Ferrari non ha voluto dare aggiornamenti sulla causa del ritiro di Leclerc: i tecnici vogliono smontare la macchina prima di esprimere un giudizio, anche se chi era al muretto e al Remote Garage avrà avuto modo di vedere i dati anomali.