F1 | Sainz: "Frenato dalla frizione. Andava male dalle Libere 1"

La gara di Carlos Sainz al Gran Premio del Brasile ha rispecchiato il potenziale espresso dalla sua SF-23. La deludente qualifica di venerdì lo ha portato a partire in mezzo al gruppo, con aria sporca, e questo non ha giovato né alla sua monoposto, né alle sue gomme.

Una gara molto diversa da quella che avrebbe potuto fare Leclerc, il quale sarebbe partito in seconda piazza se un guasto non lo avesse portato a uscire di pista nel giro di ricognizione prima della partenza.

Sainz si è trovato a partire male, costretto dunque a recuperare posizioni sin dal primo stint. Il passo mostrato dal madrileno è stato buono, ma non sufficiente ad andare oltre la sesta piazza finale, battuto anche da Lance Stroll con la seconda Aston Martin.

Alla fine della gara, Carlos ha spiegato il team radio fatto nel corso del gran premio, in cui ha sottolineato l'esigenza di cambiare la frizione appena arrivati a Maranello. Sulla sua SF-23 la frizione ha dato problemi sin dal primo e unico turno di prove libere svolto venerdì. Le partenze sono riuscite male in tutte le sessioni, diventando così un problema deleterio sia nella Sprint del sabato che nella gara domenicale.

"La frizione ha funzionato male, come nella Sprint e come in tutte le partenze che ho fatto in questo fine settimana. Sono molto deluso perché ovviamente ci è costato dei punti nel corso del weekend", ha dichiarato Sainz al termine del Gran Premio di San Paolo.

Photo by: Red Bull Content Pool Carlos Sainz, Ferrari SF-23

"Abbiamo avuto un problema che si è verificato sin dall'inizio delle prove libere e non siamo mai riusciti a metterla a punto e ad adattarla alla pista. Abbiamo faticato molto nelle partenza ed è un vero peccato".

"Speriamo sia solo un problema della componente, perché siamo partiti molto bene per tutto l'arco della stagione. Ma ho notato i problemi sin dal via del primo turno di prove libere".

A completare il quadro dei guai domenicali, è arrivato anche il funzionamento anomalo della paletta sinistra del cambio, quella generalmente adibita a scalare le marce. Anche in quel caso Sainz aveva fatto notare il problema alla squadra con un team radio, ma terminati i 71 giri ha anche rivelato che il problema non è stato cronico, ma si era già verificato in stagione.

"Abbiamo anche avuto un problema al cambio con le palette (quella di sinistra con cui toglieva le marce) diventate appiccicose, un problema che abbiamo già avuto in passato, ma non è stato così grande dal punto di vista dell'affidabilità", ha concluso Sainz.