F1 | Ferrari, Giovinazzi conferma: "Continuo a essere terzo pilota"

A poco meno di una settimana dal via del Mondiale di Formula 1 la Ferrari si appresta a prendere parte a una stagione importante.

I piloti del Cavallino Rampante che correranno al volante della SF-26 saranno gli stessi visti nel 2025, ossia Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Come ogni anno, però, i due titolari dovranno avere delle riserve, in caso di necessità come accadde nel 2024, con Carlos Sainz costretto a non correre a Jeddah a causa di un'appendicite.

In quell'occasione fu Oliver Bearman a sostituirlo. Il pilota britannico allora correva in FIA F2 con il team Prema, ma fu chiamato dal Cavallino Rampante per prendere il posto del madrileno, riuscendo per altro a centrare il settimo posto finale in gara con un gran premio di alto livello per l'inesperienza al volante di una F1 che aveva all'epoca.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Ecco perché i piloti di riserva, sebbene quasi mai impiegati, hanno un'importanza capitale: devono farsi trovare pronti in qualunque momento. Per la Ferrari quest'anno ci sarà ancora una volta Antonio Giovinazzi.

Il campione del mondo in carica del FIA World Endurance Championship - ha vinto il titolo Piloti assieme ai compagni di squadra Alessandro Pier Guidi e James Calado al volante della Ferrari 499P numero 51 - ha dichiarato che sarà ancora lui a occupare il ruolo di terzo pilota e sviluppo del Cavallino Rampante nel Mondiale di Formula 1.

"Sì, continuerò a essere pilota di riserva e sviluppo in Formula 1 anche quest'anno. E poi la risposta non posso darla, ecco...", ha detto il pugliese nel corso della conferenza stampa di presentazione della livrea della 499P LMh 2026 al Museo Enzo Ferrari di Modena lo scorso mercoledì.

Giovinazzi dovrebbe condividere il ruolo di terzo pilota con Oliver Bearman, anche quest'anno pilota titolare del team Haas TGR in Formula 1. Oliver è al secondo anno nel Circus iridato e qualora il team diretto da Frédéric Vasseur dovesse avere bisogno, potrà contare anche su di lui.