Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Nuova sfida per Matteo Cairoli con la Ferrari-Emil Frey in GT World e DTM

GT World Challenge Europe Sprint
Nuova sfida per Matteo Cairoli con la Ferrari-Emil Frey in GT World e DTM

Perché Melbourne sarà subito una delle prove più estreme per la nuova F1

Formula 1
Australia
Perché Melbourne sarà subito una delle prove più estreme per la nuova F1

F1 | Aston Martin: a Melbourne con carenza di ricambi Honda, farà pochi giri?

Formula 1
Australia
F1 | Aston Martin: a Melbourne con carenza di ricambi Honda, farà pochi giri?

MotoGP | Tardozzi: "A Buriram abbiamo preso schiaffoni, ma la verità la diranno altre piste"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Tardozzi: "A Buriram abbiamo preso schiaffoni, ma la verità la diranno altre piste"

MotoGP | L'odissea dei caschi di Bagnaia, Bastianini e Moreira in Thailandia

MotoGP
Thailandia
MotoGP | L'odissea dei caschi di Bagnaia, Bastianini e Moreira in Thailandia

WEC | Ferrari 296 pronta ad emergere: "Abbiamo messo le mani nei punti giusti per migliorarla"

WEC
WEC | Ferrari 296 pronta ad emergere: "Abbiamo messo le mani nei punti giusti per migliorarla"

WEC | Peugeot, dura partire da zero: "Perfezione impossibile, ma la vittoria si avvicina"

WEC
WEC | Peugeot, dura partire da zero: "Perfezione impossibile, ma la vittoria si avvicina"

MotoGP | Mir mastica amaro e punta il dito: "Il ritiro? Colpa di un fornitore esterno..."

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Mir mastica amaro e punta il dito: "Il ritiro? Colpa di un fornitore esterno..."
Ultime notizie
Formula 1 Australia

F1 | Aston Martin: a Melbourne con carenza di ricambi Honda, farà pochi giri?

La power unit giapponese si è rivelata inadeguata alle aspettative: la squadra di Silverstone darà una mano ai tecnici Honda per cercare di risolvere i problemi del 6 cilindri che portano al cedimento della batteria. Newey deve rivedere tutti i piani di sviluppo della AMR26 mentre Cowell è andato in Giappone per offrire la sua grande esperienza.

Pubblicato:
Presentazione Power Unit Honda RA626H

Presentazione Power Unit Honda RA626H

Foto di: Honda

L’Aston Martin è finita in un buco nero. E la causa principale di questa caduta nel precipizio deriva della Honda. La power unit RA626H montata sulla AMR26 si è rivelata un grosso problema che ha impedito al team di Silverstone di effettuare normali test nella seconda sessione del Bahrain.  

Mentre le altre squadre hanno lavorato assiduamente per preparare il debutto nel GP d’Australia, il team diretto da Adrian Newey ha trascorso più tempo ai box che in pista.  

Uno sfracello, che sta disintegrando l’immagine dell’Aston Martin Racing, una squadra nella quale Lawrence Stroll ha investito moltissimo, costruendo una nuova struttura faraonica a Silverstone e allestendo uno staff di prim’ordine capeggiato da Adrian Newey.  

Adrian Newey, team principal Aston Martin, è preoccupato per l'inizio della stagione

Adrian Newey, team principal Aston Martin, è preoccupato per l'inizio della stagione

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

L’obiettivo sarebbe trasformare la struttura in un top team attraendo anche un pilota di punta per ambire al titolo mondiale dal 2027. Il sogno, almeno per ora, è svanito: perché i guai attuali avranno inevitabilmente un riverbero anche nel prossimo anno. La Honda è giunta al debutto di Melbourne completamente impreparata. Le rotture nei test hanno messo in crisi l’approvvigionamento dei ricambi e per un attimo è stata anche valutata l’idea di saltare l’Australia invocando una causa di forza maggiore. 

Per la F1 sarebbe stato un disastro iniziare il ciclo delle monoposto agili senza una squadra e le penali che l’Aston Martin avrebbe dovuto pagare per la rottura del Patto della Concordia che regola gli accordi commerciali delle squadre con il promotore. 

Lance Stroll, fermo con la AMR26 - Honda nei test in Bahrain

Lance Stroll, fermo con la AMR26 - Honda nei test in Bahrain

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

La AMR26, quindi, saranno nei box di Melbourne, ma l’intenzione sarà quella di percorrere la distanza minima per arrivare a schierarsi in gara e fermarsi dopo pochi giri. Nel frattempo, sarebbe stata creata una sorta di unità di crisi per supportare la Honda in questo momento difficile, drammatico e lo staff di Newey è spesso in collegamento con i giapponesi di Sakura per affrontare le priorità da risolvere. 

I nipponici hanno ammesso che le vibrazioni scatenate dal 6 cilindri provocano la rottura della batteria del sistema ibrido che è alloggiata nel telaio: “Siamo consapevoli che i risultati dei test indichino una situazione molto difficile e impegnativa – ha spiegato Ikuo Takeishi, il capo del reparto HRC dedicato alle competizioni a quattro ruote -. I nostri ingegneri di Sakura e il personale in pista stanno lavorando intensamente per apportare dei miglioramenti”. 

Andy Cowell con Enrico Cardile

Andy Cowell con Enrico Cardile

Andy Cowell, ex CEO e team principal, è stato mandato in Giappone: l’inglese di 57 anni, non dimentichiamolo, è stato il motorista Mercedes del ciclo vincente dell’era ibrida, per cui il suo bagaglio di esperienza può essere una risorsa per la Honda. Quello che manca è il tempo e l’urgenza è di trovare le soluzioni per ritrovare l’affidabilità base, prima di iniziare un lavoro sulle prestazioni. 

Adrian Newey sembrava che avesse fatto una battuta sarcastica dicendo che il motore endotermico non ha la potenza per ricaricare la batteria, mentre è compatibile che manchi in queste condizioni di un’ottantina di cavalli. Si tratta di una tutela alla ricerca dell’affidabilità o di una carenza di progetto? Lo scopriremo presto. Il problema è che così è impossibile valutare il potenziale della AMR26 e non è programmabile uno sviluppo, mentre gli avversari stanno crescendo rapidamente... 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP d'Australia
Prossimo Articolo Perché Melbourne sarà subito una delle prove più estreme per la nuova F1

Top Comments

More from
Fernando Alonso

WEC | Alonso e Verstappen insieme a Le Mans? Ecco perché l'idea stuzzica e non va sottovalutata

Formula 1
Formula 1
WEC | Alonso e Verstappen insieme a Le Mans? Ecco perché l'idea stuzzica e non va sottovalutata

F1 | Inizio shock per Aston Martin. Il team ha un potenziale enorme, ma la criticità è il tempo

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Inizio shock per Aston Martin. Il team ha un potenziale enorme, ma la criticità è il tempo

F1 | Alonso senza filtri: “Questa è una F1 senza rischi, la funzione del pilota sta morendo”

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Alonso senza filtri: “Questa è una F1 senza rischi, la funzione del pilota sta morendo”
More from
Aston Martin Racing

F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"

F1 | Aston: quanti sfoghi per far respirare la PU Honda su una AMR26 estrema

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Aston: quanti sfoghi per far respirare la PU Honda su una AMR26 estrema

F1 | Newey: "In Aston Martin abbiamo la migliore struttura del Circus"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Aston Martin Racing
F1 | Newey: "In Aston Martin abbiamo la migliore struttura del Circus"

Ultime notizie

Nuova sfida per Matteo Cairoli con la Ferrari-Emil Frey in GT World e DTM

GT World Challenge Europe Sprint
Nuova sfida per Matteo Cairoli con la Ferrari-Emil Frey in GT World e DTM

Perché Melbourne sarà subito una delle prove più estreme per la nuova F1

Formula 1
Australia
Perché Melbourne sarà subito una delle prove più estreme per la nuova F1

F1 | Aston Martin: a Melbourne con carenza di ricambi Honda, farà pochi giri?

Formula 1
Australia
F1 | Aston Martin: a Melbourne con carenza di ricambi Honda, farà pochi giri?

MotoGP | Tardozzi: "A Buriram abbiamo preso schiaffoni, ma la verità la diranno altre piste"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Tardozzi: "A Buriram abbiamo preso schiaffoni, ma la verità la diranno altre piste"