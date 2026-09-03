F1 | Ferrari: ecco la versione evoluta del pacchetto a basso carico per Monza

La Ferrari arriva a Monza con la consapevolezza che non sarà un appuntamento semplice per la SF-26, date le caratteristiche dell’appuntamento brianzolo, ma anche con la speranza che possa regalare una sorpresa come avvenuto a Silverstone e Spa, due piste su cui la Rossa non doveva brillare ma su cui, al contrario, sono arrivati pole position, due podi e una vittoria.

Con la scelta della FIA di limitare la ricarica della batteria durante il giro riducendo i MJ a disposizione, l’efficienza aerodinamica e la potenza del motore diventano due aspetti fondamentali. Come altre squadre, grazie alla possibilità di utilizzare l’ala mobile anche in gara e su molteplici rettilinei, Ferrari non si è presentata a Monza con un vero pacchetto dedicato come in passato, ma ha comunque introdotto alcuni accorgimenti.

Al di là della nuova specifica di motore sviluppata con l’ADUO, che garantirà qualche cavallo in più con l’obiettivo di continuare a ridurre il gap da Red Bull e Mercedes, sul piano aerodinamico la Rossa si è presentata a Monza con la versione evoluta del fondo e con il pacchetto a basso carico pensato per ridurre il drag sugli allunghi.

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26 Foto di: AG Galli

Già a Silverstone Ferrari non aveva stravolto la vettura, ma aveva scelto di rimuovere alcune novità introdotte a Miami, in particolare nella zona dei bargeboard. Tuttavia, a Monza si è vista la versione evoluta, sviluppata a partire dal fondo introdotto a Zandvoort: lo si nota anche dal profilo collocato dopo l’area dei bargeboard, accompagnato dal ritorno al singolo elemento verticale.

Non si rinuncia quindi a tutte le novità, a conferma che il fondo evoluto portato in Olanda ha fornito i riscontri attesi a Maranello ed è un segnale positivo. Il carico generato dal fondo resta infatti cruciale in curva: è vero che più si è veloci in percorrenza, minori sono le opportunità di ricarica, ma è altrettanto evidente che uscire rapidamente dai curvoni permette di sprecare meno energia in accelerazione per raggiungere le alte velocità.

Un tema che si era già osservato a Silverstone, ad esempio in curva Copse, ed era proprio nei lunghi curvoni che Ferrari aveva costruito parte della pole position nella sprint del venerdì, riuscendo a portare molta più velocità in percorrenza rispetto alla Mercedes. A Monza si è rivista la soluzione con il singolo profilo verticale per ridurre la resistenza, invece dei tre elementi introdotti a Zandvoort, mentre il resto del fondo è nella versione aggiornata.

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26 Foto di: AG Photo

Al posteriore, non sorprende quindi che non ci sia una vera e propria soluzione specifica per Monza, tanto che anche altri team lungo la pit lane sono rimasti su configurazioni già viste altrove.

La curiosità è che sulla Rossa, almeno per ora, sono rimasti quei profili aggiuntivi sull’ala posteriore visti a Zandvoort che scendono quando l’ala posteriore è aperta, così come sull’Aston Martin, anche se potrebbero poi essere rimossi nel corso del weekend come già fatto da Mercedes, Red Bull e Haas. L’opzione potrebbe anche essere quella di tenere solo gli elementi centrali come a Silverstone per mantenere più stabilità in curva.