F1 | Hadjar salta anche Monza: Lawson al suo posto in Red Bull, Tsunoda subentra con la Racing Bulls

Isack Hadjar non sarà al via del Gran Premio d’Italia. Il francese, ancora alle prese con il dolore al polso sinistro infortunato durante la pausa estiva, non ha ricevuto il via libera per tornare in pista e salterà anche il weekend di Monza seguendo la via della prudenza, con il suo sedile che verrà affidato nuovamente a Liam Lawson.

Red Bull ha scelto giustamente di non forzare i tempi, seguendo il consiglio che Marc Marquez aveva dato ad Hadjar quando quest'ultimo lo aveva chiamato alla vigilia di Zandvoort: evitare qualsiasi rientro affrettato per non rischiare una ricaduta. Un suggerimento che Hadjar ha deciso di ascoltare, consapevole che un recupero incompleto potrebbe compromettere il suo rendimento e il prosieguo del campionato.

La decisione è maturata dopo giorni di valutazioni con un altro controllo svolto proprio prima di Monza. Hadjar, già costretto a rinunciare al GP d’Olanda, ha preferito non compromettere il percorso di recupero e rimandare il rientro a quando potrà guidare senza limitazioni.

Liam Lawson, Red Bull, Test Pirelli al Mugello Foto di: Pirelli

"È positivo sapere che Isack sta recuperando bene e che presto tornerà in macchina, ma è bello poter disputare un altro weekend con il Team", ha raccontato Lawson.

"Zandvoort mi ha dato un primo riferimento davvero utile con la vettura, e avere alle spalle un intero weekend Sprint significa arrivare a Monza con una comprensione molto migliore della macchina e di ciò che mi serve da essa. È una pista completamente diversa, con nuove sfide, ma non vedo l’ora di costruire su quanto fatto lo scorso weekend con il Team e vedere cosa riusciremo a ottenere".

Red Bull si era comunque preparata a questo scenario. Liam Lawson sarà nuovamente al volante della RB22, forte dei chilometri accumulati nei test Pirelli al Mugello della scorsa settimana. Un'opportunità per acquisire ancora più esperienza con la monoposto di Milton Keynes, dato che prima di mettersi al volante in Olanda aveva avuto a disposizione solo una giornata al simulatore per prendere familiarità con la vettura.

Yuki Tsunoda, Racing Bulls Foto di: Eric Le Galliot

Il movimento coinvolge anche Racing Bulls. Come a Zandvoort, toccherà ancora a Yuki Tsunoda sostituire Lawson sul sedile lasciato libero nel team di Faenza. Tuttavia, questa volta il compito sarà più complesso. Il giapponese si troverà infatti a gestire una situazione tecnica molto diversa, perché da una pista dove la gestione energetica era quasi secondaria, a Monza si passa a uno dei contesti più impegnativi del calendario.

L'energia disponibile in stagione dovrebbe essere limitata a circa 4 MJ, con un recupero in frenata ridotto al minimo. Su rettilinei così lunghi ogni kW diventa decisivo, e il giapponese dovrà adattarsi rapidamente a una vettura che non è la sua, in un fine settimana dove l’efficienza del sistema ibrido può cambiare radicalmente il risultato.